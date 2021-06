Anup Bhardwaj, danseur et chorégraphe de stars : de New Dehli à Dubaï

Passionné par la danse depuis toujours, il lui consacre sa vie. Anup Bhardwaj est chorégraphe pour de grandes stars et partage ses compétences avec la nouvelle génération de danseurs dans son studio de Dubaï. Il nous raconte son parcours dans ce premier épisode de "Meet The Locals" où des habitants de Dubaï nous font vivre leur ville.

Michael Jackson pour modèle

"J'ai commencé à danser il y a très longtemps, quand j'avais deux ans d'après ce que m'a dit ma mère," raconte Anup Bhardwaj dans un sourire.

"Mon modèle a toujours été Michael Jackson," confie-t-il avant d'ajouter : "Toute ma vie, j'ai toujours fait que danser. J'ai commencé à participer à des émissions de télé-réalité et puis je suis arrivé à Dubaï et je me suis dit : "Dubaï, c'est génial, il y a plein d'opportunités" ; donc j'ai commencé à travailler ici et j'ai ouvert mon studio," dit-il.

"J'ai démarré avec rien du tout, mais Dubaï apporte tellement d'aide"

"Cela fonctionne très bien et cela fait maintenant dix ans que cela dure," se réjouit le danseur. "Aujourd'hui, j'ai trois sites à Bur Dubai, Silicon Oasis et Barsha Heights," précise Anup Bhardwaj.

"J'ai démarré avec rien du tout, mais Dubaï apporte tellement d'aide : ils m'ont aidé en termes de relations publiques, au niveau du département de l'économie, du ministère ; tout le monde m'a beaucoup aidé et c'est grâce à cela que je peux faire tout cela aujourd'hui," reconnaît-il.

"C'est extraordinaire d'avoir l'opportunité de changer la vie d'une personne grâce à la danse quand elle vient au studio pour apprendre et d'améliorer sa santé mentale : on fait cela pour transformer la vie des gens," affirme-t-il.

Anup Bhardwaj avec ses élèves dans son studio de Dubaï euronews

"Les célébrités ont chacune leur langage corporel"

"Je travaille avec de nombreuses stars commeShah Rukh Khan, Varun Dhawan et Rani Mukherjee et je fais cela depuis longtemps parce que quand j'étais en Inde, je faisais des émissions de télé-réalité et à l'époque, ces stars avaient l'habitude d'y participer pour faire la promotion de leurs vidéos et de leurs films," se souvient le chorégraphe.

"À ce moment-là, je dansais avec elles, puis j'ai commencé à faire des chorégraphies pour elles : c'est quelque chose de sympa," juge-t-il. "C'est différent des classes habituelles, les célébrités sont différentes des élèves classiques parce qu'on doit suivre leur langage corporel parce qu'elles ont chacune, leur propre langage corporel," explique-t-il. "Personnellement, je trouve Sunanda Sharma incroyable - ma femme va me tuer -, mais oui, je trouve !" lance-t-il en riant.

Anup Bhardwaj confie sur son travail de chorégraphe : "J'ai les outils pour créer quelque chose de nouveau" euronews

"Je veux partager mes compétences avec la jeune génération"

"J'adore la chorégraphie - plus que la danse - parce que c'est un travail plus créatif : j'ai les outils pour créer quelque chose de nouveau," estime Anup Bhardwaj.

"Dubaï, c'est ma deuxième maison," confie-t-il. "Ce que j'envisage, c'est d'ouvrir un quatrième site dans les mois qui viennent," indique-t-il.

"Jusqu'à maintenant, j'ai enseigné la danse à plus de 20.000 personnes et je veux enseigner à davantage de monde et partager mes compétences avec la jeune génération," insiste-t-il.