Dubaï : le mannequin Tyra Banks se lance dans le business des glaces

Le mannequin, productrice et entrepreneuse en série Tyra Banks a lancé aux Émirats arabes unis la première étape de l'expansion mondiale de sa société de glaces Smize and Dream. S'adressant à Euronews, elle a déclaré : "Le fait de s’implanter ici nous a vraiment permis de faire le grand saut. De dire que nous soutenons les personnes de couleur, nous soutenons les femmes et nous voulons les amener aux Émirats arabes unis pour montrer au monde entier qu’il est possible de développer une entreprise ici."

Tyra Banks est connue grâce à son succès dans des émissions comme America's Next Top Model et The Tyra Banks show. Elle souligne l'importance de soutenir d'autres femmes dans le monde des affaires : "Il est important de braquer les caméras sur nous pour montrer aux autres femmes qui regardent... vous qui regardez en ce moment que vous pouvez le faire. Il s'agit surtout de modèles à suivre et de capacité à s'entourer de gens compétents. Vous êtes l'innovatrice ? Très bien mais pensez à la stratégie, au marketing et à tout ce qui est nécessaire pour réussir dans les affaires."

Connue pour briser les frontières, Tyra Banks a été la première femme afro-américaine à faire la couverture de GQ et de Sports Illustrated Swimsuit Issue. Elle travaille l'industrie de la mode depuis l'âge de 15 ans et attribue à sa mère sa solide éthique de travail et sa capacité à survivre dans le milieu du mannequinat.

"Ma mère avait l'habitude de me dire que j’étais un produit. C'était avant que je sois entrepreneuse. Quand j'étais mannequin, elle me disait : "tu es un produit, comment vas-tu commercialiser ce produit ?" Il faut comprendre qu’un produit peut devenir obsolète. Je crois que le message que ma mère voulait me faire passer, c'est que lorsque l’on me disait qu’on n’avait pas besoin de moi, il fallait le comprendre comme : "ils disent non au produit, pas à la personne." Et je pense que cela m'a aidé à rester saine d'esprit et à ne pas devenir folle dans un secteur qui est un peu fou."

Elle a des conseils pour les nouvelles entreprises et les start-up : "Il faut étudier le marché, tout regarder, être obsédé, faire des recherches comme un fou. J’ai la capacité de me focaliser sur quelque chose. Je me lance dans une recherche et je ne peux pas en sortir. Étudiez le marché, faites-en une obsession. Personne ne pourra alors dire que vous ne savez pas ce que vous faites."