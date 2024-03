Une île de créativité : Découvrez la biennale de Malte 2024

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Perle ensoleillée jetée dans les eaux céruléennes de la Méditerranée, Malte est un véritable trésor de l’Europe du Sud, scintillant d’histoire ancienne, de paysages envoûtants et d’un esprit local flamboyant.

Ce printemps, Malte brille pour une tout autre raison, attirant les amateurs d’art et de culture du monde entier pour la maltabiennale.art, un festival d’art contemporain qui se déroule de mars à mai 2024.

Concentrés sur La Valette, ville classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, les coups de pinceau de la biennale s’étendent également à Cottonera et Gozo, transformant la région en une toile vivante et respirante.

« Située au cœur de la Méditerranée, Malte représente un pôle créatif idéal pour les artistes et les visiteurs du monde entier qui se réunissent à l’occasion de cette célébration unique de l’art et de la culture. » Mario Cutajar Président de maltabiennale.art

La Valette : Une muse aux teintes dorées

Palais des Grands Maîtres © Steven Psaila

La Valette, cœur de Malte et épicentre du festival, renferme un riche patrimoine culturel dans un centre compact. Au cours de la biennale, la créativité est ancrée dans ce riche tissu, invitant les visiteurs à vivre le festival comme des participants actifs.

La galerie Forego vous permet de vous promener librement dans les rues couleur miel de La Valette, en plongeant dans des expositions d’art atmosphérique, des installations et des performances multimédias sur des sites patrimoniaux et des lieux somptueux de la ville, tels que l’église Tal-Pilar et le prestigieux palais des Grands Maîtres.

L’histoire colorée de Malte, vieille de 8 000 ans, est sans limites. Les vestiges de l’architecture néolithique et les fortifications soigneusement conservées dressent un tableau de l’ancienne Malte, tandis qu’à La Valette, c’est l’élégance du XVIe siècle qui domine. En chemin, le parfum délicat des fleurs de bougainvillées et le carillon mélodieux des cloches des églises tempèrent la grandeur et invitent à la découverte artistique.

Lorsque les longues ombres se profilent sur les places centrales de La Valette en fin d’après-midi, dirigez-vous vers le Grand Harbour pour déguster des fruits de mer frais dans le plat maltais par excellence, l’Aljotta, accompagné de vins locaux, sur fond de musique traditionnelle et de paysages à couper le souffle. Si vous avez assez de force, gravissez un sentier le long de la falaise au coucher du soleil pour admirer la vue sur l’océan rosé avant de vous installer confortablement au Phoenicia Malta, l’hôtel le plus emblématique de Malte.

Une fusion de voix mondiales

Un groupe diversifié de quatre-vingts artistes du monde entier participera à la maltabiennale.art, travaillant sur le thème des « oliveraies de la mer blanche ». Évoquant l’agronomie prisée des îles et leur statut méditerranéen, ce leitmotiv est une invitation provocante à repenser les histoires de la région, en s’intéressant à la décolonisation, à la résistance et aux politiques régionales.

« Maltabiennale.art promet de provoquer un dialogue significatif, en temps réel, entre l’héritage et le contemporain », déclare le président de maltabiennale.art, Mario Cutajar. « Les réactions que nous avons reçues jusqu’à présent ont été extrêmement positives, et nous ne pourrions être plus honorés d’accueillir un événement déjà reconnu comme un moment fort du calendrier culturel mondial de 2024. »

De jeunes talents émergents ainsi que plusieurs artistes maltais renommés exposeront lors de cet événement, parmi lesquels l’artiste invité Austin Camilleri, qui explore la tension entre le matériel et le numérique, le personnel et le public ; et l’artiste contemporain Aaron Bezzina, qui s’inspire de la politique de la Méditerranée et des pouvoirs religieux dans ses magnifiques sculptures.

Parmi les artistes internationaux présents, on retrouve l’artiste suisse Anna Anderegg, qui dialogue sur la relation entre le corps humain et son environnement, l’artiste ghanéen Ibrahim Mahama, qui aborde des thèmes tels que la marchandise, la migration, la mondialisation et les échanges économiques, et la Sud-Coréenne Dew Kim, qui explore les liens entre l’art, la religion et l’identité à travers la joaillerie et des supports mixtes.

L’histoire de Malte, sa muse

Site archéologique de Ġgantija © Malta Biennale

Derrière la richesse du monde artistique maltais se cache une histoire épique marquée par les grandes puissances. Tandis que les vieux temples murmurent la mythologie ancienne, les vestiges des colonies phéniciennes fredonnent des histoires de commerce avant de céder la place aux tambours de la guerre, d’abord de Carthage, puis de Rome.

En 60 après J.-C., après le naufrage de Saint-Paul, le christianisme a bouleversé à jamais la composition de l’île. Des siècles plus tard, les influences arabes sont venues s’ajouter au tableau, formant ainsi la base de la langue maltaise.

Ce n’est qu’au XVIe siècle que la ville baroque de La Valette a vu le jour, bâtie dans un esprit de chevalerie et de grandeur par les Chevaliers de Saint-Jean. À cette époque, les artistes Caravaggio et Preti ont apporté des touches virtuoses aux églises et aux palais de la ville, que l’on peut encore admirer aujourd’hui.

Par la suite, un bref séjour de Napoléon a fait place à la domination britannique permanente tout au long des années 1800. Depuis 1964, Malte est un pays indépendant dynamique, dont la modernité européenne est en train de s’effacer pour laisser apparaître une influence historique fascinante et un héritage artistique brillant.

La saison des fêtes à Malte

Au printemps, Malte séduit par son climat chaud et ses journées plus longues. La maltabiennale.art fait partie des dernières nouveautés de la « festa » de Malte, une période de festivités qui s’étend de la fin du mois d’avril au début du mois d’octobre.

Pendant la « festa », les visiteurs découvriront les festivités traditionnelles et les cérémonies religieuses sophistiquées qui poussent comme des fleurs sauvages sur les places et dans les rues des villages de toutes les îles. Vous trouverez de tout : des spectacles, des défilés de fanfares, des feux d’artifice et des festivals en plein air.

En plus des célébrations de la festa, l’une des plus importantes fêtes du printemps à Malte est la « Semaine sainte », une semaine de fête de Pâques au cours de laquelle les habitants revêtent leurs plus beaux habits pour les processions dans les églises de nombreux villages de Malte et de Gozo. Les célèbres festivités de cette année se dérouleront du 25 au 31 mars 2024.

Expériences sans limites : Au-delà de la biennale

La maltabiennale.art peut être le point central des aventures artistiques, mais voyager dans le pays peut aller bien au-delà du programme officiel.

Embarquez pour des visites guidées des sites maltais inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, tels que les temples mégalithiques de Ħaġar Qim ou le Ġgantija à Gozo, et arrêtez-vous pour admirer de près les balcons fleuris et les bâtiments de style baroque dans les villages pittoresques le long de la route. Les amateurs de plage et de mer n’auront que l’embarras du choix.

Ceux en quête d’excursions journalières depuis La Valette peuvent passer une journée à la plage à Sliema ou emprunter un bateau-taxi traditionnel pour rejoindre les merveilles du vieux monde de Cottonera, également connue sous le nom des « Trois Cités », un trio de villes préservées joliment disposées de part et d’autre du Grand Harbour.

Les visiteurs apprécieront de passer une journée à explorer les ruelles étroites de chaque ville, à dîner dans les cours des palais de la place de la Victoire à Birgu et à parfaire leurs connaissances navales au musée maritime de Malte, situé sur le port de plaisance.

Le palais de l’Inquisiteur, l’église Saint-Laurent et certaines auberges, telles que l’Auberge d’Auvergne et de Provence et l’Auberge d’Angleterre, autrefois habitée par les Chevaliers de Malte, figurent parmi les autres monuments de Cottonera à ne pas manquer.

Ne manquez pas votre chance de participer à cette aventure artistique aux multiples facettes. Réservez dès aujourd’hui votre voyage à l’occasion de la maltabiennale.art, pour une rencontre inoubliable avec l’art, la culture et l’esprit captivant de la Méditerranée.

Êtes-vous prêt à embarquer pour ce voyage inoubliable ? Voici quelques éléments clés à retenir :

Dates : maltabiennale.art se déroule du 13 mars au 31 mai 2024.

Lieux : La biennale se déroule dans différents lieux à La Valette, Cottonera et Gozo, notamment dans des musées, des églises et des espaces publics.

Événements : Un programme dynamique avec des conférences d’artistes, des ateliers, des spectacles, des projections de films et bien plus encore vous attend.

Hébergement : Outre l’hôtel historique Phoenicia Malta, les visiteurs peuvent choisir parmi une variété d’hôtels, de maisons d’hôtes et d’auberges maltaises traditionnelles qui conviennent à tous les budgets et à tous les styles de voyage.

