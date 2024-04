Au cœur du passé du Turkménistan : empires, villes enterrées, et vestiges de la Route de la soie

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Au carrefour d'anciennes civilisations, le Turkménistan est le témoin privilégié de l'histoire mondiale.

Situé en Asie centrale, sur la côte est de la mer Caspienne, le Turkménistan est une terre désertique, tantôt plate, tantôt vallonnée, qui semble apporter un peu de stabilité à une région par ailleurs agitée.

Le pays a obtenu son indépendance de l'Union soviétique en 1991 et a connu une longue période d'isolement, avant de redevenir une destination de voyage en raison de son important héritage historique et culturel.

Embarquez pour un voyage sur l'ancienne Route de la soie et marchez dans les traces des marchands, des voyageurs et des armées du monde entier qui ont sillonné ses dunes, en explorant une multitude de sites préservés et inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Oasis de la Route de la soie

La Route de la soie est un célèbre réseau de routes commerciales qui s'étendait sur 6 400 kilomètres et reliait l'Asie à l'Europe, entre le IIe siècle avant J.-C. et le milieu du XVe siècle de notre ère.

En plus de faciliter les échanges économiques, politiques et culturels transcontinentaux, c'est le long de cette route que se sont imposées de nombreuses idées qui ont façonné le monde, notamment les religions, les technologies et les connaissances agricoles.

Situées à des points stratégiques de la Route de la soie, les anciennes villes turkmènes de Nisa, Merv et Koneurgench évoquent de manière fascinante la convergence de l'histoire du monde. Aires de repos historiques pour les marchands et les voyageurs se déplaçant entre l'Europe, l'Asie et le Moyen-Orient, ces villes ont développé une richesse architecturale et culturelle qui a eu un impact sur la région et le reste du monde jusqu'à aujourd'hui.

En raison de leur importance stratégique pour le commerce mondial, les anciennes villes du Turkménistan ont souvent été le théâtre de batailles féroces. Parmi les puissances qui ont revendiqué ces villes figurent les empires perse, romain et mongol, ainsi que diverses dynasties musulmanes.

Au-delà des villes principales, découvrez une série de sites anciens situés à Anau, près d'Ashgabat, un vaste territoire qui retrace les débuts de l'histoire du Turkménistan grâce à des objets tels que des céramiques et des outils qui témoignent d'une civilisation avancée. À Anau, vous trouverez également les vestiges d'une forteresse parthe datant du IIIe siècle avant J.-C. et la mosquée restaurée de Sheikh Jemaliddin, datant du XVe siècle, avec ses incrustations de mosaïques uniques.

Parmi les autres sites importants de la Route de la soie, on peut citer la ville occidentale de Dehistan, pour ses références aux souverains seldjoukides et ses fameux caravansérails, ainsi que la ville fortifiée d'Abiverd, située entre Ashgabat et Mary. Ce pôle de commerce et d'artisanat, autrefois imprenable, était célèbre pour son marché animé avec, en son centre, une impressionnante mosquée du XVe siècle.

Nisa, Turkménistan ©

Nisa

Située à proximité de la capitale actuelle d'Ashgabat et adossée à la chaîne de montagnes Kopetdag, Nisa est une étape incontournable si vous souhaitez visiter les anciennes villes du Turkménistan.

D'abord l'une des premières capitales de l'empire parthe au IIIe siècle avant J.-C., Nisa est devenue un important centre de communication et de commerce jusqu'au IIIe siècle après J.-C. et a joué un rôle essentiel dans le ralentissement de l'expansion de l'Empire romain dans la région.

La vaste collection d'objets archéologiques de la ville illustre les échanges historiques entre les cultures de l'Asie centrale et de la Méditerranée à travers les siècles. Le Musée national du Turkménistan expose un large éventail d'objets vieux de plusieurs millénaires, notamment des cornes à boire en ivoire gravées selon la coutume turkmène, des métaux précieux, des statues en marbre et bien plus encore.

Ancienne Merv

Située à proximité de la ville moderne de Mary et vieille de 4 000 ans, l'ancienne ville de Merv, sur la Route de la soie, séduit tous ceux qui la visitent par ses histoires culturelles et ses forces anciennes.

Siège de l'Empire perse avant de passer aux mains des Arabes et du califat islamique au IXe siècle, Merv a connu son apogée sous l'Empire seldjoukide aux XIe et XIIe siècles.

Sous l'Empire seldjoukide, Merv était considérée comme une ville d'apprentissage et de culture, en particulier dans les domaines de la science et de la littérature. Elle a, par ailleurs, compté une population de plus d'un demi-million d'habitants avant d'être conquise par l'armée mongole.

Le tristement célèbre siège de Merv, mené par le fils de Gengis Khan, aurait été l'une des conquêtes les plus sanglantes de l'histoire de l'humanité, entraînant la mort de plus de 700 000 personnes, dont des réfugiés d'autres villes assiégées.

Parmi les édifices qui subsistent, citons le mausolée du sultan Sanjar et la grande forteresse de Gyz Gala, chefs-d'œuvre architecturaux de l'ère seldjoukide, enregistrés au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO.

Koneurgench, Turkménistan ©

Koneurgench

Au nord du Turkménistan, une troisième ville ancienne se trouve sur les bords du fleuve Amu Darya. Il s'agit de Koneurgench, où de nombreux objets archéologiques parfaitement conservés provenant de l'ancienne ville de Gurgānj ont été découverts.

Si les vestiges trouvés sur la colline de Kyrkmolla témoignent de l'existence de colonies perses depuis le IIIe siècle avant J.-C., l'essentiel de l'histoire visible de Koneurgench date des Xe et XIVe siècles, époque à laquelle la ville était l'épicentre du commerce régional et la capitale de la région du Khorezm.

Sous l'Empire khwarezmien et les dynasties suivantes, la ville s'est épanouie et a entrepris la construction de plusieurs monuments impressionnants : le minaret Kutlug-Timur du XIe siècle, le mausolée Turabek Khanum et les grandes portes du caravansérail qui accueillaient les marchands fatigués à partir du XIIIe siècle.

Visiter les nombreux mausolées, mosquées et forteresses remarquables qui subsistent à Koneurgench, c'est être témoin d'un savoir-faire impressionnant qui a ensuite influencé les styles architecturaux de l'Iran, de l'Afghanistan et de l'Empire moghol du XVIe siècle en Inde.

Préserver l'histoire du monde

Le Turkménistan s'engage à préserver, protéger et étudier le patrimoine national, historique et culturel. Outre la protection des villes historiques de Koneurgench, Nisa et de l'ancienne Merv, l'engagement de la nation souligne un effort plus large de

préservation des principaux sites du Turkménistan et de sauvegarde de l'héritage culturel du pays.

« Le patrimoine documentaire permet de retracer l'évolution de la pensée, les découvertes et les réalisations de la société humaine, » explique Chinar Rustemova, secrétaire exécutive de la Commission nationale turkmène pour l'UNESCO. « Il s'agit essentiellement de l'héritage du passé pour la communauté mondiale actuelle et future. »

Pour soutenir ces efforts, les voyageurs sont encouragés à pratiquer un tourisme responsable lorsqu'ils visitent les sites préservés du Turkménistan. En respectant notre patrimoine mondial commun, nous pourrons continuer à être les témoins directs de la gloire des anciennes merveilles d'Asie centrale.