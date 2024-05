District culturel de Saadiyat : l'un des plus grands centres culturels prêt pour 2025

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Les institutions culturelles du district culturel de Saadiyat devraient être achevées à Abu Dhabi d'ici 2025. Cet article présente un entretien avec Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi (DCT), afin de souligner l'importance du district culturel pour éduquer et équiper la prochaine génération "avec le pouvoir de la culture".

Le district culturel de Saadiyat est une plateforme mondiale, issue d'un riche patrimoine culturel, qui célèbre les traditions et fait progresser la culture équitable. Il incarne l'autonomisation et présente des musées, des collections et des récits qui célèbrent le patrimoine de la région tout en promouvant un paysage culturel mondial diversifié.

Une fois achevé, la diversité des institutions du district culturel de Saadiyat en fera l'une des plateformes culturelles les plus uniques. Il abrite déjà le Louvre Abu Dhabi - le premier musée universel du monde arabe - qui présente des œuvres d'art de différentes cultures côte à côte et raconte une histoire de liens humains. Depuis son ouverture en 2017, le Louvre Abu Dhabi a accueilli 5 millions de visiteurs et est reconnu pour son architecture à couper le souffle et son récit innovant. À proximité, le Berklee Abu Dhabi propose de la musique, des arts du spectacle et des programmes éducatifs tout au long de l'année.

Ancré dans l'héritage du regretté Cheikh Zayed, dont la vision a jeté les bases de l'évolution culturelle des Émirats arabes unis, le quartier culturel de Saadiyat incarne l'éveil culturel sous l'égide des dirigeants actuels des Émirats arabes unis. Comme l’explique Mohamed Al Mubarak, président du DCT d’Abu Dhabi, le quartier représente « l'espoir culturel » en tant que « lieu où les gens peuvent venir apprendre du passé, comprendre notre présent et se concentrer sur notre avenir ».

« Ces institutions sont plus que de simples musées », poursuit-il. « Elles sont des centres communautaires, mais aussi éducatifs, destinés à laisser un héritage en tant que lieux de rassemblement dynamiques qui éclairent, informent et favorisent une atmosphère de compréhension et d'acceptation... »

La technologie est au cœur du quartier culturel de Saadiyat et de ses différentes institutions. « C'est un point essentiel auquel nous continuons à réfléchir. Comment s'assurer que l'on peut raconter l'histoire d'un objet ou d'un tableau ? Comment pouvons-nous innover au-delà des méthodes traditionnelles pour permettre une expérience de conservation personnalisée ? C'est quelque chose sur lequel nous travaillons en créant des expériences immersives », ajoute-t-il.

Il remercie également la communauté culturelle mondiale d'avoir « investi dans l'importance de la culture » et estime que cet investissement est une « réalisation humaine » : « nous ne nous considérons pas comme indépendants », déclare-t-il. Au contraire, « nous ne sommes qu’une petite partie d'une histoire bien plus grande ».