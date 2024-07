Les Voix de la promotion—Le district culturel de Saadiyat à Abu Dhabi promeut la créativité mondiale

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

La dernière campagne du district culturel de Saadiyat encourage le dialogue, stimule l'esprit critique et inspire la créativité

Tandis que le reste du monde entame doucement sa période estivale, des innovateurs créatifs d'Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, ouvrent un dialogue mondial pour annoncer la poursuite de la construction du district culturel de Saadiyat, un espace avant-gardiste dédié aux arts, à la culture et au patrimoine mondial, dont la réalisation devrait s'achever à la fin de l'année 2025.

La dernière campagne met en avant les Voix de la promotion : Perspectives sur le pouvoir de la culture, qui réunit des artistes, des créateurs et des promoteurs culturels renommés du monde entier pour partager leur vision unique de la créativité humaine et de son influence sur les cultures mondiales.

À l'approche de l'achèvement du district culturel de Saadiyat, ces voix représentent la volonté de ce dernier de devenir un centre mondial d'innovation, de créativité, de recherche et de connaissance, constituant une source d'inspiration créative pour les Émirats arabes unis, la région et le reste du monde.

Un mouvement culturel mondial

De nombreuses personnalités internationales participent à la campagne, parmi elles Lord Norman Foster, lauréat du prix Pritzker d'architecture et architecte du musée national Zayed ; Mariët Westermann, directrice et PDG du musée et de la fondation Solomon R. Guggenheim ; les célèbres artistes émiratis Mohammed Ibrahim, Najat Makki et Afra Al Dhaheri ; le célèbre acteur, musicien et homme d'affaires aux multiples récompenses Idris Elba OBE ; le légendaire pianiste Lang Lang ; Steve Harvey, Maria Sharapova, Gael Hedding, Hussain Al Jassmi, Harvey Mason Jr, Sandhini Poddar, Liu Yifei, Magdelena Moreno, et bien d'autres encore. Ensemble, ils discutent de l'importance des espaces culturels pour susciter l'inspiration et la collaboration au-delà des générations et des frontières.

« [Le district n'est] pas seulement un centre, mais une plaque tournante, un véritable lieu de rencontre où les gens du monde entier, de tous âges et de toutes générations, peuvent venir réfléchir et expérimenter de nouvelles façons de vivre dans le monde », déclare Alexandra Munroe, conservatrice et fondatrice du Guggenheim Abu Dhabi, dans sa vidéo de campagne.

« Ce qui me touche le plus dans le monde de l'art et de la culture, c'est de travailler avec des artistes, des penseurs, des universitaires, des innovateurs, des architectes pour les aider à réaliser leur vision. [C'est] le génie de leur pensée visionnaire, leur regard sur la culture contemporaine, leur invention de nouvelles formes de réponses aux réalités politiques, sociales, écologiques et psychologiques de notre temps », poursuit-elle.

« L'art et la culture font le lien entre le temps et l'espace. » Lang Lang pianiste chinois

« Nous pensons que la culture est le fondement de toute société tournée vers l'avenir », a déclaré à Euronews Mohamed Khalifa Al Mubarak, président du département de la culture et du tourisme d'Abu Dhabi, dans une interview exclusive. « Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons pour demain ; nous construisons un héritage qui créera un avenir meilleur pour nos jeunes et les générations futures. » Le district transmettra un message de diversité culturelle qui deviendra plus puissant au fil du temps, créant des liens mondiaux, inspirant des échanges culturels et favorisant de nouvelles façons de penser pour soutenir la région, les pays du Sud et le monde.

« Lorsque je pense à ces institutions, je pense à la façon dont elles vont inspirer mes enfants et des millions d'autres enfants des Émirats arabes unis et du monde entier. Comment elles leur apporteront les informations sur leur propre culture, leur propre identité, ainsi que sur les cultures dont ils ignorent presque tout, et leur permettront de mieux comprendre notre culture collective. »

« Si la démarche est bien menée, les relations qui en résulteront seront très importantes, car elles nous rassembleront tous. » Al Moubarak poursuit. « Ces institutions […] mettent en avant l'humanité, le pouvoir de l'art, le pouvoir de la culture et veillent à ce que chacun d'entre nous en ait conscience. Le district culturel de Saadiyat est un lieu où les gens peuvent venir apprendre du passé, comprendre notre présent et se concentrer sur notre avenir. »

Une puissance culturelle tant attendue

Une fois sa construction achevée en 2025, le district culturel de Saadiyat abritera l'une des plus fortes concentrations d'institutions culturelles, où l'art, la science, la nature et la technologie coexisteront.

Les musées, galeries et autres espaces de renommée mondiale du district offriront une expérience sans précédent en matière d'exploration artistique et d'échange culturel, et permettront de découvrir l'histoire, le patrimoine et la créativité de la région et du monde entier.

Pour les amateurs d'art, le succès du Louvre Abu Dhabi sera bientôt égalé par le Guggenheim Abu Dhabi, dont l'extérieur conçu par Frank-Gehry abritera une collection mondiale d'art moderne et contemporain, principalement consacrée à des œuvres d'Asie occidentale, d'Afrique du Nord et d'Asie du Sud.

Le musée national Zayed donnera vie aux récits, à l'histoire et à la culture des Émirats arabes unis et rendra hommage à l'héritage du père fondateur du pays, le défunt Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan. Parallèlement, des spécimens rares et des expositions interactives au musée d'histoire naturelle d'Abu Dhabi éveilleront la curiosité pour le monde naturel, en racontant le voyage de 14 milliards d'années de notre univers et l'histoire de la vie sur Terre.

Les pôles de performance tels que Berklee Abu Dhabi favorisent l'expression artistique à travers la musique contemporaine, la danse et le théâtre, ainsi que des programmes éducatifs. Parallèlement, le Manarat Al Saadiyat polyvalent sert d'espace communautaire dynamique, qui accueille des expositions majeures ainsi que de nombreux ateliers créatifs et événements.

« Ce qui me fascine le plus dans le district culturel de Saadiyat, c'est l'ambition démentielle, la générosité de l'État et de tous ceux qui travaillent à la concrétisation de cette vision. » Alexandra Munroe conservatrice et fondatrice du Guggenheim Abu Dhabi

Désireux de repousser les limites de leur offre artistique, les conservateurs du district culturel de Saadiyat se sont associés au collectif artistique teamLab, basé à Tokyo, pour créer un espace dédié à une série d'œuvres d'art à grande échelle multisensorielles. Connu sous le nom de teamLab Phenomena Abu Dhabi, ce site futuriste accueillera des expositions expérientielles de haute technologie qui évolueront en fonction de l'environnement, assurant ainsi aux visiteurs une expérience unique à chacune de leurs visites.

Les arts et la culture, un pont mondial

Tandis que la campagne « Les Voix de la promotion » suscite un dialogue à l'échelle mondiale, les ambitions plus vastes du district culturel de Saadiyat se concrétisent. Le district est un exemple des efforts déployés pour favoriser le développement culturel local dans les Émirats arabes unis pour les générations futures.

Avec plus de 200 nationalités, Abu Dhabi souligne le rôle que la culture peut et doit jouer dans la construction d'un avenir meilleur, en ouvrant les cœurs, les esprits et les perspectives.

Les découvertes archéologiques menées dans les Émirats arabes unis révèlent que cette région a joué un rôle vital et historique entre les civilisations de l'océan Indien, de la Méditerranée et du Levant pendant des millénaires. Historiquement, elle a été un lieu où les peuples ont appris à se comprendre, à coopérer et à échanger.

En tant que plateforme mondiale émanant d'un riche patrimoine culturel, le district favorise un accès équitable à la culture et s'inscrit dans le prolongement du rôle que joue depuis longtemps Abu Dhabi en tant que carrefour des civilisations. Ce centre d'innovation culturelle et de dialogue allie le riche héritage du passé d'Abu Dhabi à la promesse infinie de son avenir, poursuivant ainsi un héritage de lumière et de progrès initié par le défunt Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan.