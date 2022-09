Découvrez l'avenir de l'identité numérique

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Imaginez arriver à l'aéroport pour partir en vacances ou en voyage d'affaires, sans passeport, sans cartes de crédit ni aucune pièce d'identité physique, et être malgré tout en mesure de prendre l'avion, de louer une voiture et de vous enregistrer à l'hôtel.

Telle est la vision du fournisseur de solutions de vérification des identités de nouvelle génération Incode Technology, qui utilise l'intelligence artificielle pour transformer la façon dont nous voyageons, effectuons des opérations bancaires, faisons des achats et vivons au quotidien, en l'Europe et au-delà.

« L'identité est l'une des industries les plus primitives qui soient », explique Ricardo Amper, fondateur et PDG de Incode. « Votre argent, votre testament, vos données médicales dépendent d'un bout de papier ou de plastique, inventé par les Égyptiens il y a 3 000 ans.

Nous pouvons appliquer l'IA, la vision par ordinateur et la reconnaissance faciale pour créer une identité numérique entièrement automatisée, beaucoup plus fiable qu’un bout de papier. Nous pensons que la vérification des identités doit être réinventée. »

Cette réinvention est entièrement due à la plateforme Incode Omni, qui utilise la technologie de vivacité passive, la reconnaissance faciale de pointe et des techniques didactiques avancées pour révolutionner la façon dont les êtres humains vérifient leur identité et dialoguent avec les plus grandes entreprises internationales.

Aujourd'hui, Incode Omni est déployée au sein d’institutions financières, de gouvernements, de marchés, d’hôtels et d’hôpitaux du monde entier, transformant les échanges avec les clients en expériences utilisateur transparentes et sans contact.

En seulement sept ans, la société basée à San Francisco a établi des partenariats avec quelques-uns des plus grands marchés, gouvernements, hôtels, banques et fintechs au monde, notamment Jumeirah Group, Citi et Rappi, grâce à des produits axés sur l'intégration et l'authentification client, ainsi que sur la vérification des paiements.

80 % des Européens utilisant des smartphones (ce chiffre étant appelé à atteindre 85 % d'ici 2025, selon Statista), Incode ne se contente pas de faciliter des transactions intelligentes, mais induit également d'importants changements sociétaux.

Incode : des expériences utilisateur axées sur la confidentialité

Dans la mesure où nos informations et nos actifs les plus précieux sont détenus par des entreprises, chaque transaction doit utiliser une technologie adéquate pour garantir la sécurité et la confidentialité des données des consommateurs sur le marché actuel.

Incode combine l'IA et le Machine Learning pour créer un processus de vérification des identités sécurisé et respectueux de la vie privée, évitant ainsi tout besoin de documentation.

En adoptant les données biométriques comme principal moyen de vérification, l'authentification est simplifiée ; tout en maintenant le niveau de sécurité élevé qu’exigent les utilisateurs et les organisations.

À ce jour, Incode a contribué à empêcher jusqu’à 99 % des tentatives de fraude, grâce à des techniques de mesure des risques avancées, telles que la détection de la vivacité des documents d'identité, la reconnaissance biométrique faciale et la non-concordance des données.

« Un consentement est nécessaire sur chaque plateforme et les utilisateurs disposent d'un contrôle total », affirme Amper. « Ils décident comment l'exploiter pour un maximum de simplicité et de sécurité. »

Éliminer les frictions, du début à la fin

Les banques, les coopératives de crédit, les courtiers et autres institutions financières doivent tous observer des règles strictes de « connaissance du client » (KYC) lors du traitement des demandes d'intégration ; un processus généralement long et compliqué, du moins jusqu'à présent.

Désormais, Incode réunit tous les critères nécessaires, conformément aux réglementations gouvernementales, pour accueillir rapidement les clients et réduire considérablement les risques de fraude.

Incode permet aux institutions financières de saisir les données des clients à partir de leur pièce d'identité, de vérifier les documents d'identité, d'authentifier la biométrie faciale et d'identifier tout risque potentiel, efficacement et jusqu'à 5 fois plus rapidement que les processus d'intégration traditionnels.

« Au lieu d'aller à la banque et de suivre un long processus pour prouver qui vous êtes, cette expérience ne durera plus que 30 secondes », explique Amper. « L'intégration ne se fait qu’une seule fois, vous vous authentifiez avec un selfie et donnez votre consentement, et vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 30 secondes.

Chaque activité économique, qu'il s'agisse de paiements ou de l'ouverture d'un compte bancaire, repose sur l'identité. Si l'identité est faible, le reste de l'activité économique est faible.

En créant cette identité numérique entièrement basée sur l'IA, nous pouvons créer une plus grande confiance. Et cette confiance permet de nombreux progrès économiques. »

À ce jour, Incode a permis d'augmenter de 40 % les taux de conversion et de réduire de 20 % les abandons d'inscription.

Plus que tout, cette plateforme simple, rapide et sécurisée, basée sur l'intelligence artificielle, élimine les frictions dans le secteur financier et dans de nombreuses autres industries où rapidité et transparence sont essentielles.

Transformer l'industrie du voyage et de l'hospitalité

Qu'il s'agisse de vous enregistrer avec un selfie, d'être accueilli personnellement par un robot lecteur de données biométriques ou de laisser votre alter ego numérique régler la note, voyager est infiniment plus simple avec Incode.

Avant même leur arrivée sur les lieux, la solution de vérification des identités entièrement automatisée de Incode valide l'identité des clients, pour une expérience personnalisée allant des clés numériques jusqu'au service d'étage.

En cette période post-pandémie, le secteur de l'hôtellerie prend conscience de l'impact positif de la technologie sur l'expérience client, et du potentiel qu'elle offre pour fidéliser la clientèle et générer des revenus supplémentaires.

Avec 76 % des hôteliers désirant proposer une expérience sans contact d'ici 2025, selon l'agence de recherche sociale Blackbox Research, Incode effectue un pas de géant dans la bonne direction.