La vision révolutionnaire de Huawei pour les ports se concrétise grâce à un hub alimenté par l’IA

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Un an après son achèvement, le port intelligent et zéro carbone est entièrement opérationnel, avec une flotte de 76 camions autonomes.

Le port de Tianjin est le fruit d’un partenariat novateur avec le géant technologique Huawei, qui a révolutionné ses systèmes de déploiement à travers une « synergie véhicule-cloud », associant la 5G et la conduite autonome de niveau 4, totalement indépendante du contrôle humain.

Situé dans le nord de la Chine, ce port est la principale porte d’entrée maritime vers la capitale – et le reste du monde - et la récente transformation digitale de la Section C de la zone portuaire de Beijiang en fait l’un des plus avancés du pays.

Parmi toutes les innovations, on retrouve le système intelligent de transport horizontal alimenté par l’IA, qui permet la manutention des marchandises à travers le port.

En intégrant la 5G grâce à la navigation satellite BeiDou, le système atteint un niveau d’intelligence total, ce qui signifie qu’il peut gérer 76 camions de transport 24 h sur 24 en utilisant de l’énergie verte. Ce modèle pourrait changer la face du transport maritime aux quatre coins du monde.

« Construire des ports plus efficaces et intelligents devient de plus en plus important pour la chaîne d’approvisionnement mondiale » déclare Yue Kun, CTO de Huawei Smart Road, Waterway & Port BU. « Pour réaliser des développements de haute qualité, les ports ont besoin de s’engager dans la transformation digitale et intelligente tout en développant des écosystèmes plus verts. »

« Le port de Tianjin a remporté un franc succès dans son adoption de la 5G et d’autres technologies digitales, ce qui en fait un modèle de transformation pour toute l’industrie portuaire. »

© Huawei

Technologie de pointe : comment ça marche ?

Au terminal, des grues pilotées à distance collectent les conteneurs et les chargent sur les camions électriques autonomes, appelés Intelligent Guided Vehicles (IGV).

Ensuite, les IGV suivent le système de navigation BeiDou alimenté par la 5G jusqu’aux stations de verrouillage et déverrouillage automatiques où ils sont chargés de conteneurs et conduits vers le parc à conteneurs, sans personne au volant.

Auparavant, le transport des conteneurs était un processus coûteux en raison du nombre de chauffeurs humains nécessaires. Les itinéraires fixes et les quarts de travail consécutifs fatigants comportaient également d’importants risques de sécurité.

Aujourd’hui, chaque conteneur consomme 20 % d’énergie en moins et les grues sont 20 % plus efficaces en moyenne, chacune opérant 39 conteneurs par heure.

Pour Yang Jiemin, Vice-Président de Tianjin Port Group, cette technologie marque le début d’une nouvelle ère.

Il déclare : « Les ports sont l’une des plus anciennes industries et Huawei est un véritable moteur de progrès technologique. Lorsque l’ancien monde rencontre le nouveau, je crois que cela peut insuffler une incroyable vitalité. »

« Le port de Tianjin et Huawei ont transformé avec succès le terminal de la section C de la zone portuaire de Beijang en un modèle de réussite pour la nouvelle génération de ports automatisés, tout en contribuant considérablement à l’industrie portuaire. »

© Huawei

Quels sont les avantages du système de transport horizontal intelligent ?

L’un des principaux avantages de ce système est la planification globale des itinéraires, qui ont été conçus à l’aide d’un algorithme basé sur la cinétique des véhicules afin de s’assurer que les camions restent sur l’itinéraire prévu.

Cela permet aux IGV de tourner en douceur, assurant une coopération efficace entre les véhicules et évitant les collisions. Cela permet de diminuer les pertes de temps, de maximiser l’efficacité et d’améliorer la sécurité.

Une autre optimisation clé est le positionnement de haute précision, qui est possible grâce à BeiDou, la 5G et l’assistance de détection routière. On constate que 90 % des grues du quai s’alignent du premier coup, ce qui représente une remarquable optimisation de l’efficacité.

Dans le même temps, la nouvelle plateforme de conduite intelligente Mobile Data Centre (MDC) de Huawei offre une fiabilité digne du secteur automobile, avec une puissance de calcul très élevée et une excellente durée de vie. Elle simplifie également les opérations et la maintenance grâce à un matériel standardisé.

Pour éviter les interruptions de services de la flotte, Huawei a codé un algorithme conçu pour recharger les IGV au moment optimal. L’intégration du système central, quant à elle, permet de rapidement interconnecter le système avec des services de support, tels que le Terminal Operating System (TOS).

Huawei a également exploité le modèle cloud-véhicule lors de la conception, ce qui rend chaque véhicule indépendant du cloud grâce à un écosystème ouvert. Cela permet la prise en charge d’une large gamme de modèles de véhicules intelligents, élargissant ainsi encore le potentiel du port.

Actuellement, le port de Tianjin dispose d’un quai de classe 300 000 tonnes et d’une profondeur de chenal de 22 mètres, ainsi que de 192 postes d’amarrage dont 128 dépassent la classe 10 000 tonnes. À la fin de l’année dernière, le débit de conteneurs du port dépassait les 18,35 millions d’EVP, ce qui le classe à la huitième place mondiale.

Grâce à toutes les innovations technologiques déjà en place, il ne fait aucun doute que ce port poursuivra son ascension et continuera à s’imposer comme l’un des meilleurs au monde.