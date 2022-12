Zoom sur le système d'exploitation MineHarmony OS de Huawei : la révolution minière intelligente

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Alors que la crise énergétique frappe l'ensemble de la planète, le charbon continue d'occuper une place importante sur le marché mondial des matières premières, et les conceptions innovantes de Huawei sont prêtes à révolutionner la filière.

Ce mois-ci, Huawei a fêté le premier anniversaire de MineHarmony OS, sa solution d'exploitation minière intelligente, et a annoncé le lancement de la phase d'utilisation commerciale à grande échelle de son système d'exploitation basé sur la 5G et l'intelligence artificielle (IA) qui ouvrent une nouvelle ère pour l'industrie.

Fruit d'une innovation conjointe avec China Energy Investment Corporation, MineHarmony OS est conçu pour améliorer la productivité, la durabilité et la sécurité en assurant un contrôle terrestre des technologies minières à distance.

© Huawei

Lors du Huawei Connect 2022, Ken Hu, le président tournant de Huawei, a souligné la volonté de l'entreprise de travailler en partenariat pour permettre aux clients de la filière de choisir la technologie la plus adaptée à leurs besoins et en tirer le meilleur parti.

"Pour fournir à nos clients des solutions basées sur des scénarios qui répondent véritablement à leurs besoins, nous devons travailler à leurs côtés pour bien comprendre les défis auxquels leur industrie est confrontée", explique Hu.

En simplement 12 mois, le système a été déployé sur 3 300 équipements, dans 12 mines et un lavoir à charbon, notamment dans l'ensemble de la mine de Wulanmulun, en Mongolie intérieure, où d'importants progrès ont été réalisés en termes de connectivité, d'interface et d'accès aux données.

Le système d’exploitation prend en charge une multitude de scénarios innovants, comme le contrôle intelligent des équipements, la surveillance automatique des sites fixes et la mise à niveau en ligne des équipements, dont l'exécution est passée d’une journée à seulement quatre minutes.

Mais quel est l'impact des nouvelles technologies sur les opérations quotidiennes ?

© Huawei

L'exploitation minière intelligente en pratique

Compte tenu des conditions complexes et dangereuses auxquelles est confrontée l'industrie minière, le contrôle à distance des opérations est vital, car il permet de réduire considérablement le nombre de personnes travaillant sous terre et d'améliorer la sécurité et l'efficacité.

Si la transmission d'images nettes et en temps réel du front de taille mécanisé a toujours été difficile, elle est désormais possible.

Contrairement aux caméras traditionnelles utilisées dans les mines, dont le fonctionnement peut être perturbé par la poussière et la dégradation des fibres optiques, les réseaux 5G de Huawei et la technologie de configuration des créneaux temporels de liaison montante et descendante inversée permettent la transmission sans fil de vidéos au format HD sur des centaines de canaux en temps réel.

Grâce à la technologie d’IA et à un algorithme d'assemblage vidéo, les images individuelles sont combinées pour former une image panoramique, tandis qu'un algorithme de filtrage de la poussière permet d'obtenir une visibilité maximale autour des abatteuses.

© Huawei

Le percement de galeries constitue un autre défi pour le secteur. Considéré comme la plus difficile et la plus dangereuse de toutes les opérations effectuées dans les mines de charbon, il est à l'origine de plus de 40 % des accidents.

Et étant donné que la sécurité des opérations souterraines repose sur une supervision manuelle, plus de la moitié des accidents sont attribués à des erreurs humaines.

Pour y remédier, Huawei a utilisé la 5G et des algorithmes IA pour assurer la supervision du percement des galeries et ainsi détecter les défaillances et les problèmes de qualité avant de sonner l'alerte et d'apporter des rectifications.

La 5G permet également d'enregistrer des vidéos en temps réel des convoyeurs à courroie et, grâce à l'identification précise des anomalies par des algorithmes d'IA, d'en assurer le bon fonctionnement.

La détection manuelle est désormais remplacée par une surveillance intelligente 24h/24 et 7j/7 et permet de réduire de 20 % le personnel en charge des inspections souterraines.

© Huawei

MineHarmony OS : assurer la communication entre l’homme et la machine

La production minière souterraine fait intervenir plus de 1 000 types de dispositifs différents, dont près de la moitié fonctionnent en mode déconnecté sans pouvoir être contrôlés à distance. Ces dispositifs utilisent plus de 10 types de systèmes d'exploitation, 500 types de protocoles de communication et divers formats de données, fonctionnant tous de manière isolée.

MineHarmony OS est basé sur la technologie IoT (Internet des objets), facilitant ainsi la communication entre les réseaux de dispositifs et le cloud, mais aussi entre les dispositifs eux-mêmes.

Cette spécificité permet à différentes machines de parler le même langage, de disposer d'un ensemble de protocoles pour le partage des données entre dispositifs, et de tirer parti de la connectivité homme-machine et machine-machine.

Grâce à MineHarmony OS, les travailleurs peuvent connecter leurs smartphones aux équipements miniers afin d'afficher des données visuelles et d'effectuer des opérations minières comme s'ils envoyaient un simple texto.

Au-delà des inspections sans surveillance, les mineurs peuvent également effectuer des tâches intelligentes en temps réel, telles que l'organisation d’évacuations en cas de détection de fuite de gaz.

Il en résulte une plateforme minière industrielle en ligne qui repose sur des normes et principes unifiés, et qui vise à développer de nouvelles modalités pour les entreprises minières.

Et selon Huawei, les recherches à venir permettront de convertir l'expérience des experts en algorithmes d'IA, ce qui signifie qu'à tout moment et en tout lieu, les esprits les plus brillants de l'industrie pourront partager leurs connaissances afin d'améliorer les pratiques dans le monde entier.