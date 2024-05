5 solutions technologiques pour relever les plus grands défis mondiaux en matière de soins de santé

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Radiographie, électrocardiogramme, pénicilline : les technologies médicales comptent parmi les meilleures innovations au monde et ont permis de sauver d’innombrables vies au cours du siècle dernier.

Malgré des avancées historiques, la technologie doit constamment évoluer pour relever les nouveaux défis de l’humanité. Au fur et à mesure que la planète se réchauffe, nous sommes de plus en plus fréquemment confrontés à des épidémies de maladies infectieuses. Par ailleurs, compte tenu du vieillissement de la population au sein de nos sociétés, nous devenons de plus en plus vulnérables aux maladies chroniques. Tout en nous attelant à ces nouvelles problématiques, nous devons continuer à répondre à des enjeux permanents, comme l’accès aux soins, l’équité et les services débordés.

Heureusement, la deep tech nous apporte quelques réponses.

L’avenir de la santé se joue ici et maintenant

La première édition de la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi qui a eu lieu ce mois-ci a proposé une vision résolument optimiste de l’avenir des soins de santé. Les leaders du secteur des soins de santé, les investisseurs et les décideurs politiques présents lors de ce rassemblement ont tous été séduits par le cadre futuriste composé de robots élégants, de stands de réalité virtuelle et de sessions de démonstration d’outils de précision.

« Les soins de santé sont en pleine mutation à l’heure où nous parlons », a précisé Raymond Fryrear II, responsable mondial des solutions numériques auprès de Johnson & Johnson, lors de l’événement. « Encore faudra-t-il changer de perspective par rapport à la façon dont nous avons pensé l’innovation dans le passé. »

« Pour passer d’une gestion réactive des soins de santé à une gestion préventive de la santé, les acteurs des secteurs de la biologie et de la technologie doivent travailler main dans la main pour mettre au point des outils technologiques plus intelligents, des procédures moins invasives et des approches plus personnalisées. »

Nous présentons ci-dessous quelques-unes des technologies intelligentes les plus intéressantes qui ont été exposées lors de la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi tout en expliquant la façon dont elles contribuent à résoudre les problèmes les plus importants dans le domaine de la santé.

© Getty Images

1. IA et apprentissage profond

En orchestrant les algorithmes d’Internet, en rationalisant la fabrication et en automatisant toute une série de services, l’intelligence artificielle est en passe de transformer rapidement la façon dont le monde fonctionne.

Dans le domaine de la santé, l’utilisation d’algorithmes d’apprentissage profond et de grands modèles de langage est de plus en plus répandue, ce qui aide les scientifiques, les techniciens et les professionnels de santé à décortiquer les données de leurs patients et à rechercher des solutions aux problèmes les plus complexes.

Des entreprises établies telles que Johnson & Johnson ont été rejointes par des start-ups et des équipes universitaires à la pointe de l’IA dans le domaine de la santé. Celles-ci ont présenté leurs tout derniers développements aux investisseurs, aux décideurs politiques et aux chefs d’entreprise lors de la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi.

Parmi les innovations, l’application de médecine personnalisée Fava Health, dont le cofondateur Videha Sharma, responsable de l’innovation clinique auprès de l’Institut Pankhurst pour les technologies de la santé de l’Université de Manchester, figurait parmi les conférenciers invités. « Il s’agit de rendre les médicaments plus sûrs et d’éviter les effets indésirables, mais aussi de les rendre plus efficaces », a-t-il déclaré dans le podcast HealthBeats de l’événement.

Parmi les autres applications d’IA, citons l’amélioration de la précision des diagnostics, la personnalisation des programmes de soin et l’amélioration des résultats pour les patients grâce à des informations fondées sur des données.

À l’Université de Virginie, aux États-Unis, l’IA est utilisée pour permettre d’identifier des médicaments capables de réduire les temps de cicatrisation, tandis que des chercheurs de l’Imperial College London proposent des stéthoscopes basés sur l’IA aux médecins généralistes dans tout le pays. Du côté de l’industrie, les entreprises se lancent dans des services exclusivement basés sur l’IA, tels que Qure.ai, une IA mondiale dans le domaine de la santé conçue pour permettre la détection précoce du cancer du poumon.

Nous avons également discuté des interactions révolutionnaires entre l’IA et la génétique avec le Dr. Alireza Haghighi, directeur fondateur du Centre international de Harvard pour les maladies génétiques. « L’IA nous a énormément aidés à mieux comprendre les informations génomiques et à concevoir de nouvelles stratégies ou interventions diagnostiques, préventives et thérapeutiques. » Reportez-vous au point 5 pour obtenir plus de détails.

2. Objets portables et réalité mixte

Le fait d’associer l’IA à d’autres technologies telles que la réalité mixte peut également permettre aux patients de bénéficier d’une plus grande équité. « Nous avons beaucoup entendu parler d’intelligence artificielle, de grands ensembles de données et de systèmes de classification. Mais nous commençons maintenant à passer à la deuxième phase, qui est l’aspect génératif », nous a expliqué Raymond Fryrear de J&J, sur place.

« Nous constatons à quel point le recours à la biométrie, aux environnements immersifs et aux objets portables est aujourd’hui très fréquent. Lorsque nous commençons à combiner tous ces éléments, nous améliorons l’expérience du patient et du prestataire de soins, et nous augmentons la productivité. Si nous y parvenons, nous pourrons réduire les coûts, faire tomber les barrières géographiques et économiques et offrir un accès au monde entier. »

Les technologies immersives transforment la manière dont les patients accèdent aux soins, notamment aux thérapies de santé mentale, par le biais de l’Oregon Reality Lab, mais aussi la façon dont les professionnels de santé sont formés et travaillent. La plateforme de formation médicale immersive basée aux États-Unis HintVR est un exemple majeur illustrant la manière dont les cliniciens seront formés à l’avenir.

PUBLICITÉ

« Les objets portables et la réalité mixte permettent de vivre une expérience plus immersive, déconnectée du lieu géographique », a déclaré Raymond Fryrear. « La réalité virtuelle fait tomber les barrières du passé, sans pour autant perdre le caractère immersif. Les nouvelles technologies permettent de réunir deux personnes dans la même pièce, bien que physiquement séparées. »

La Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi a réuni plusieurs leaders dans le domaine des thérapies immersives, notamment le cofondateur et PDG de la société AppliedVR, Matthew Stoudt, qui a expliqué comment la réalité virtuelle change la donne dans la gestion de la douleur chronique.

© Getty Images

3. Solutions robotiques

Entraînée à partir des algorithmes d’apprentissage profond déjà mentionnés, la robotique gagne en puissance dans le monde médical.

Des robots de service, tels que le robot Camello+ développé par la société singapourienne OTSAW, automatisent les tâches hospitalières, tandis que des biobanques robotisées permettent peu à peu de sécuriser intelligemment les échantillons biologiques et de faire progresser la recherche médicale.

La robotique peut également être à l’origine de traitements plus efficaces de la manière la plus inattendue qui soit.

« Nous disposons d’une plateforme appelée Monarch, un système robotique flexible conçu pour nous aider à analyser les lésions cancéreuses potentielles et ainsi pouvoir intervenir beaucoup plus tôt », a expliqué Raymond Fryrear à propos de la dernière innovation robotique de Johnson & Johnson. « Il nous permet de diagnostiquer et de traiter, souvent dans le même environnement, ce qui en fait une solution rentable. »

Il semble que les innovations les plus révolutionnaires reposeront sur un mélange synchrone de toutes ces nouvelles technologies, que ce soit la robotique, les objets portables, l’IA et la réalité augmentée. « Du point de vue de la technologie médicale, nous pensons que l’innovation proposera une approche multidimensionnelle », nous a précisé Raymond Fryrear.

« Si l’on se place du point de vue du chirurgien, il s’agit vraiment de réaliser des progrès en termes de diagnostics in situ et d’informations fondées sur les données, afin de pouvoir avoir recours à des technologies ou des outils plus intuitifs pendant l’opération, ainsi qu’à des soins plus personnalisés », a-t-il expliqué.

4. Technologies applicatives/services de télésanté

La révolution des smartphones a fait des soins de santé personnalisés une réalité pour des millions de personnes et a contribué ainsi à démocratiser l’accès aux soins de santé dans le monde entier.

Les services de télésanté, soutenus par la technologie portable et les grands modèles de langage cliniques qui proposent des conseils de santé automatisés, sont en plein essor. Pendant la pandémie de COVID-19, la télésanté a très vite permis d’illustrer clairement comment mieux gérer les épidémies infectieuses, en garantissant des services de soins de santé sans risque à tous ceux qui en avaient besoin.

D’ici 2025, le secteur de la télésanté devrait représenter pas moins de 520,8 milliards de dollars dans le monde, avec des leaders tels que l’entreprise américaine Hims & Hers, qui propose des services de perte de poids et de santé mentale à distance. Leader aux Émirats arabes unis, Alma Health a fait partie de la poignée d’opérateurs de télésanté à présenter son modèle centré sur le patient à l’occasion de la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi.

En faisant tomber les barrières géographiques et en améliorant l’accès à des soins de qualité au sein des communautés vulnérables et dans les zones reculées, la télémédecine révolutionne l’approche de la gestion des soins de santé tout en s’attaquant à des défis de longue date en matière d’équité et d’accès à l’échelle mondiale.

© Getty Images

5. Thérapies cellulaires et géniques (et leur automatisation)

Au-delà de ce que l’on considère généralement comme la deep tech, les biotechnologies en plein essor vont encore plus loin. Une meilleure compréhension de la génétique et de la génomique, combinée à des technologies basées sur les données, transforme radicalement la façon dont nous diagnostiquons, traitons et prévenons les maladies.

C’est le cas, par exemple, de CARVYKTI, qui utilise les réponses du système immunitaire pour lutter contre les cancers, et de CRISPR Therapies, qui a recours à l’édition génomique pour guérir des maladies sanguines rares telles que la drépanocytose. Par ailleurs, la start-up de Berkeley Profluent a récemment lancé le tout premier éditeur génomique généré par l’IA open source au monde, dans le but d’automatiser le développement des médicaments CRISPR et d’accélérer les innovations dédiées au traitement d’une série de maladies.

Le Dr. Alireza Haghighi nous a expliqué comment le Centre international de Harvard pour les maladies génétiques fait progresser l’innovation génétique. « Notre objectif est d’améliorer la médecine génomique et la science vivante à l’échelle mondiale, grâce à des partenariats avec des gouvernements, des institutions universitaires et des leaders de l’industrie », a-t-il déclaré. « Nous analysons des données provenant de populations du monde entier afin de faire des découvertes et de développer de nouvelles possibilités de prévention et de diagnostic dans le domaine médical. »

« La science et la recherche en génétique et en génomique ont une longueur d’avance par rapport aux applications cliniques. Il s’agit d’une science de pointe, et vous avez besoin d’une infrastructure pour pouvoir mettre en œuvre les résultats. Nous travaillons donc avec les gouvernements pour aider tous ces acteurs à mettre en place leur infrastructure. »

Pour en savoir plus sur ce sujet, consultez notre article « De la génomique au big data : l’évolution des soins de santé de précision ».

© Getty Images

L’avenir de la santé profonde

Si les problématiques d’équité et d’accessibilité ne sont pas prêtes de disparaître du jour au lendemain, il est clair que les technologies deep-tech ont le potentiel de redonner le pouvoir aux patients tout en faisant progresser la médecine.

« Il est dans l’intérêt de tous d’obtenir des résultats équitables en matière de soins de santé », a déclaré Tony O Elumelu, président du groupe United Bank for Africa et fondateur de la Tony Elumelu Foundation, pour nous expliquer le rôle de plateformes telles que la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi.

« Que ce soit du point de vue des décideurs politiques, des professionnels de santé, des philanthropes ou du secteur privé, lorsque se présentent des occasions comme celle-ci de travailler ensemble pour formuler ou redéfinir la stratégie à adopter en matière de santé pour tous, tout le monde doit s’en réjouir. »

Il s’agit d’un sentiment que partage tout à fait le Dr. Alireza Haghighi du Centre international de Harvard pour les maladies génétiques. « Si nous voulons réaliser des progrès en médecine dans le but ultime de permettre à la population d’être en meilleure santé », conclut-il, « il n’est pas possible de négliger une partie du monde. Nous estimons que nous ne parviendrons pas à promouvoir la santé à l’échelle internationale sans une collaboration mondiale. »

L’un des rôles clés de la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi est d’encourager cette collaboration en mettant les créateurs de solutions technologiques innovantes en matière de santé en contact avec des partenaires potentiels, dont des fondations et des agences de développement, ainsi que des entreprises industrielles traditionnelles. L’événement inaugural de cette année a marqué une étape importante pour la communauté mondiale des soins de santé, en donnant à tous les acteurs les moyens de relever les défis d’aujourd’hui, d’hier et de demain en matière de soins de santé, dans un esprit d’unité.