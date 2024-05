De la génomique au big data : l'évolution des soins de santé de précision

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

L’approche universelle des soins de santé disparaît peu à peu au profit d’un modèle de soins plus individualisé qui prend en compte les caractéristiques uniques d’une personne, à savoir ses gènes, son environnement et son mode de vie. C’est ce que l’on appelle les soins de santé de précision.

Cette évolution repose sur une meilleure compréhension de la génétique humaine, combinée aux progrès de la biotechnologie, du diagnostic et des technologies basées sur les données. Elle permet aux prestataires de soins de santé de mieux identifier les maladies et de définir des traitements à la fois plus précis et plus efficaces en mettant davantage l’accent sur la prévision des risques, la prévention et les mesures préventives.

Les soins de santé de précision et le rôle des données dans les soins de santé ont été parmi les principaux sujets de discussion lors de la première édition de la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi, un événement qui a réuni des leaders du secteur de la santé, des professionnels, des entrepreneurs et des décideurs politiques dans le but de collaborer, de partager des idées et d’élaborer des stratégies sur l’avenir de la santé.

Comment le big data contribue à adapter les traitements médicaux

Sur le terrain, lors de la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi, il est apparu clairement que l’individualisation des soins de santé repose, de manière quelque peu paradoxale, sur la collecte et le partage de données de masse. « Les données du monde réel présentent un énorme potentiel en matière de soins de santé », a expliqué Alex Bedenkov, Vice-président de Global Evidence pour l’unité BioPharmaceuticals Medical d’AstraZeneca.

« Pour préparer l’avenir des soins de santé, nous nous appuierons de plus en plus sur des données et des plateformes réelles, y compris celles contenant des informations sur la santé de la population. »

Chez AstraZeneca, la médecine de précision est appliquée à l’ensemble du portefeuille, que ce soit en oncologie depuis plusieurs années ou plus récemment dans la lutte contre les maladies chroniques complexes. L’objectif consiste à identifier et à tester des produits génétiques et des biomarqueurs spécifiques pour découvrir la façon dont ils sont liés à la maladie et pour contribuer au développement de médicaments sur mesure.

Au-delà du secteur, les systèmes nationaux de soins de santé exploitent également la puissance des données. Les échanges de données de santé sont largement répandus dans le monde, mais aucun système n’est plus robuste que la plateforme d’échange d’informations sur la santé Malaffi des Émirats arabes unis. Base de données centralisée de dossiers de patients unifiés, Malaffi permet l’échange efficace d’informations sur les patients entre les prestataires de soins de santé, ce qui permet ainsi d’améliorer les prestations de santé, l’équité et les résultats pour les patients.

« Avec ce type de plateforme, nous allons pouvoir tout déterminer », a déclaré Alex Bedenkov à propos de Malaffi. « De l’automatisation des parcours de soin des patients au développement de médicaments, en passant par la santé de la population. »

Des données génomiques au potentiel révolutionnaire

Des données, oui, mais pas n’importe lesquelles. Aujourd’hui, les outils de soins de santé reposant sur les données exploitent des données génétiques et génomiques. L’exemple le plus frappant est le Programme de génome émirati, le projet génomique le plus ambitieux au monde, qui utilise des technologies de pointe en matière de séquençage de l’ADN et d’intelligence artificielle pour générer des données génomiques complètes et de qualité sur la population émiratie.

© Getty Images

Intégré dans le système d’échange Malaffi, ce génome de référence permet désormais de prendre des décisions cliniques en vue d’améliorer les résultats des programmes de santé à grande échelle. Il permettra de faire un pas important vers une médecine de précision et des soins de santé plus sûrs au fur et à mesure des progrès réalisés par les scientifiques qui comprennent mieux au fil du temps ce qui détermine la santé humaine et la maladie d’un point de vue génétique.

Ashish Koshy, directeur de l’exploitation de M42 comprend cette approche mieux que personne. Le produit deeptech de son organisation, Med42, est un grand modèle de langage clinique en libre accès, basé sur l’IA générative et formé à partir des données du Programme de génome émirati.

« En tant qu’entreprise de technologie de la santé, il est fondamental de disposer d’ensembles de données de haute qualité pour bénéficier d’informations qui contribuent au développement de la médecine personnalisée et de précision. Notre référence, c’est le profil génomique de chaque individu », a-t-il expliqué.

« [Le Programme de génome émirati] donne à chaque citoyen la possibilité de séquencer ses gènes, ce qui signifie que nous sommes en mesure de mieux comprendre les risques de chaque individu pour sa propre santé. Lorsque des patients sont admis à l’hôpital, les médecins peuvent consulter le portail Malaffi et leur prescrire des médicaments en fonction de leur profil génomique. »

© Getty Images

Libérer pleinement la valeur de nos données de santé

Malgré des collaborations nationales prometteuses, illustrées par Malaffi et le Programme de génome émirati, il n’existe rien de comparable à l’échelle internationale. Les défis réglementaires et la bureaucratie dans les secteurs public et privé freinent les progrès, mais si nous voulons vraiment avoir un impact sur la santé mondiale, les pays et les entreprises du monde entier doivent unir leurs forces. « Travailler à partir d’ensembles de données nationaux ne peut pas résoudre tous nos problèmes », a déclaré Ashish Koshy. « Mais imaginez que nous puissions convaincre les pays à partager en toute sécurité leurs ensembles de données pour surmonter des obstacles beaucoup plus importants ? »

« Pour tirer réellement parti des avantages de l’IA, nous devons travailler sur des données à grande échelle. Nous devons collaborer, non seulement au sein même d’Abou Dhabi, mais aussi entre les différentes régions. »

L’objectif de la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi est de permettre ce type de collaboration internationale et intersectorielle. Cette année, AstraZeneca et M42 ont été rejoints par des dizaines d’autres leaders internationaux du secteur de la santé lors de la première édition de l’événement, dont Raymond Fryrear II, responsable mondial des solutions numériques auprès de Johnson & Johnson.

« Cette conférence est une expérience unique, qui réunit autour de la même table des décideurs politiques, des fournisseurs et des industriels dans le but de discuter de ces questions », a déclaré Raymond Fryrear. « La technologie et la biologie sont des pièces importantes du puzzle, mais l’homme en reste l’élément clé. C’est pourquoi les échanges et les réseaux sont si importants. »

Responsabiliser les patients grâce à un accès équitable

Qui a dit que la médecine de précision devait toujours être innovante et complexe ? Le docteur Stephen Grobmyer, président de l’institut de la Cleveland Clinic d’Abou Dhabi, a expliqué comment ses installations de pointe se combinent avec un modèle de soins centré sur le patient.

« Parallèlement à la technologie qui se développe, [à la Cleveland Clinic] nous avons tendance à nous concentrer sur les fondamentaux, à savoir l’activité physique, la gestion du poids et les antécédents familiaux. Si nous pouvions convaincre les gens d’arrêter de fumer, de faire de l’exercice trois fois par semaine et de surveiller leur alimentation, nous parviendrions à réduire considérablement le diabète, l’obésité et un grand nombre de maladies liées à ces habitudes. »

Le partage des données associé aux technologies de l’IA contribue à soutenir cette approche fondamentale, en redonnant le contrôle à l’individu lui-même. Des innovations numériques largement accessibles, telles que le suivi de la santé à l’aide de données biométriques et la présentation des résultats d’un diagnostic « directement dans l’application », contribuent à démocratiser l’accès aux soins de santé.

Les innovations développées dans ce domaine étaient toutes représentées à Abou Dhabi à l’occasion de l’événement, notamment GluCare, un centre de soins pour diabétiques qui propose une surveillance métabolique à distance, et DietID, un outil numérique d’évaluation de l’alimentation. Ces applications numériques visent à simplifier l’expérience des patients, en leur permettant de s’inscrire facilement et rapidement à des tests de diagnostic et à des programmes de gestion de la santé qui utilisent des outils d’IA basés sur des données probantes pour fournir des conseils en matière de santé à grande échelle.

En plus d’alléger la charge qui pèse sur les systèmes de santé, ces outils numériques de précision sensibilisent davantage la population aux problématiques de santé et lui permettent de s’approprier sa santé, en intégrant dans son quotidien des facteurs génétiques et des données biométriques sur le mode de vie.

Partager les données ou garantir leur sécurité ?

Malgré leur capacité à améliorer la santé de la population et à faciliter la recherche, de nombreuses personnes s’inquiètent encore du partage à grande échelle des données de santé, en particulier lorsqu’il s’agit de les utiliser dans des outils d’intelligence artificielle.

Si le potentiel des soins de santé de précision est immense, la collaboration transfrontalière et transsectorielle est essentielle pour relever les défis réglementaires, garantir la sécurité des données et démocratiser l’accès aux soins de santé.

« Ce n’est pas seulement un obstacle, c’est également une opportunité », a déclaré Ashish Koshi. « Nous devons collaborer avec toutes les parties prenantes, y compris les gouvernements et les décideurs politiques, pour comprendre comment utiliser correctement ces données, sans nuire aux patients et à leurs intérêts. »

Alors que de nouvelles avancées font progresser chaque jour un peu plus les soins de santé dans le monde, des événements tels que la Semaine mondiale de la santé d’Abou Dhabi contribuent à tracer la voie de la réussite. Au-delà de la génétique et des données, l’événement de cette année a présenté un large éventail de nouvelles technologies et d’innovations. Il a également organisé des forums avec des décideurs politiques et des chefs d’entreprise pour soutenir la stratégie future en matière de soins de santé et libérer le plein potentiel des soins de santé de précision dans le monde entier.