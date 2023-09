L'Assemblée générale de l'OMT se réunira en Ouzbékistan pour la première fois de son histoire

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

La 25e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies (OMT) se tiendra cette année du 16 au 20 octobre, à Samarcande. Pour la première fois de l'histoire, l'Ouzbékistan accueillera cet important rassemblement biennal des États membres et des membres affiliés de l'OMT.

Cet événement réunira des chefs d'agences gouvernementales, des représentants de l'industrie du tourisme et des sociétés commerciales internationales engagés dans le secteur du tourisme, issus d'environ 159 pays.

Samarcande devrait également accueillir des responsables d'agences de voyage venus du Kazakhstan, de la République kirghize, du Tadjikistan, du Turkménistan, d'Arabie saoudite, d'Albanie, d'Azerbaïdjan, des Bahamas, de Bahreïn, de Côte d'Ivoire, du Guatemala, d'Haïti, d'Indonésie, de Monaco, du Niger, du Panama, du Portugal, de Sierra Leone, d'Ukraine, d’Uruguay et du Yémen.

L'Ouzbékistan a été admis en tant que membre de la Commission de vérification des pouvoirs du Conseil exécutif de l'OMT pour la période 2023-2027. Cette nomination confère à l'Ouzbékistan le droit de surveiller que les décisions et les documents importants adoptés par le Conseil exécutif de l'OMT sont bien respectés.

Accueillir l'Assemblée générale pourrait offrir à l'Ouzbékistan de nouvelles opportunités et permettre au pays d'améliorer son statut sur la scène internationale. L'Ouzbékistan a d'ailleurs exprimé son souhait de développer ses relations avec les organisations internationales et de promouvoir son potentiel culturel et touristique.

Les questions de coopération internationale dans le domaine du tourisme feront l’objet de débats lors de tables rondes, mais plusieurs autres conférences importantes auront lieu dans le cadre des sessions de la 25e Assemblée générale.

Le Forum sur l'investissement présentera aux principaux investisseurs étrangers les installations, les territoires et les projets à fort potentiel d'investissement dans toutes les régions de l'Ouzbékistan.

Le Forum invite les acteurs mondiaux, les dirigeants de l’industrie et les investisseurs à explorer les possibilités offertes par le tourisme, et vise à démontrer le climat d'investissement favorable qui règne en Ouzbékistan.

Au cours des principales sessions du Forum sur l'investissement, l'Ouzbékistan cherchera avant tout à promouvoir une image favorable du paysage de l'investissement en Ouzbékistan auprès de l'opinion publique mondiale. Le pays espère ainsi susciter l'intérêt des principaux investisseurs étrangers et les convaincre d'engager des ressources dans le territoire ouzbek. La vision de l'Ouzbékistan se concentre sur un développement durable étayé par des accords commerciaux et des partenariats stratégiques. Le pays s'attache également à préserver son patrimoine culturel et naturel, en recherchant des investissements qui, d’une part, stimuleront la croissance économique de l'Ouzbékistan, mais refléteront aussi son engagement à sauvegarder ses richesses culturelles et ses ressources naturelles.

© Comité du tourisme de l'Ouzbékistan

Le Forum sur l'éducation, qui devrait se tenir dans le cadre de l'Assemblée générale, s'efforcera de démontrer l'importance d'investir dans l'éducation touristique, aujourd'hui, ainsi que d'améliorer les compétences et de créer des opportunités pour tous.

Cet événement présentera les derniers développements dans chaque secteur, notamment des initiatives complémentaires mises au point par l'OMT en collaboration avec des partenaires académiques majeurs dans le domaine de l'enseignement secondaire, supérieur et de la gestion. L'attention se portera également sur un ensemble d'outils éducatifs innovants et sur l'enseignement de nouvelles disciplines dans le contexte d'un tourisme international durable. Le programme intégré du Forum sur l'éducation vise à inspirer et à mobiliser les parties prenantes, les décideurs politiques, les professeurs et les dirigeants de l'industrie, afin de générer une action collective.

Au cours de l'événement, l'OMT annoncera également les Meilleurs villages touristiques de l'année. Des villages touristiques du monde entier seront sélectionnés pour leur tourisme florissant, garant du développement et de la prospérité de leur région. L'objectif est d'assurer la stabilité économique, sociale et environnementale de la région, tout en préservant le mode de vie et les valeurs traditionnels de ses habitants. Plusieurs villages d'Ouzbékistan sont en lice.

Cette 25e session de l'Assemblée générale de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui se tient dans l'ancienne ville de Samarcande, a pour but de faire connaître au monde entier le potentiel culturel, touristique, intellectuel et d'investissement de l'Ouzbékistan, et visera à renforcer les liens mondiaux du pays avec la communauté internationale dans les domaines du commerce, de l'économie, du tourisme et de la culture.