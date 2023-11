Données internationales illimitées - Explorez l'Europe sans frais de roaming

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Il n'y a pas deux aventuriers qui se ressemblent dans l’univers du voyage. Qu'il s'agisse d'amateurs de culture à la recherche d histoire, de voyageurs d'affaires partant avec des réunions en tête, d'aventuriers à la recherche du frisson de l'inconnu ou d'adeptes d'Instagram à la recherche d'escapades parfaites en photo, chaque voyage est différent. Si les préférences en matière de voyage varient, un point commun unit tous les voyageurs : la nécessité d'une connectivité de données ininterrompue.

Vous avez peut-être déjà vécu ces moments : pas de signal, sans localisation, pas de Google Maps et un manque de compétences linguistiques. C'est dans ces moments-là que votre téléphone portable est votre meilleur ami. Mais un téléphone portable sans accès à l'internet ne sert pas à grand-chose. C'est pourquoi il est si important de vérifier votre connectivité de données avant que cela ne se produise et de sécuriser votre Holafly eSIM pour l'Europe avant votre arrivée, ce qui vous permettra de rester entièrement connecté avec des données illimitées à travers la plupart des merveilles en Europe en quelques clics, en laissant de côté la carte SIM en plastique et les frais d'itinérance.

Connectivité sans faille pour des destinations européennes emblématiques

Pour les amateurs de culture, l'Europe est un trésor d'histoire et d'art. Trouvez du réconfort dans la grandeur du Colisée de Rome, où s'affrontaient autrefois les gladiateurs, ou perdez-vous dans l'enchantement du Louvre de Paris, qui abrite certains des chefs-d'œuvre les plus emblématiques du monde - vous pouvez partager votre voyage culturel avec le monde entier sans vous soucier de la connectivité.

Les voyageurs d'affaires affluent vers les centres économiques de l'Europe, tels que le quartier financier de Londres et les foires commerciales de Francfort. Dans ces villes en effervescence, des accords sont conclus et des partenariats sont forgés. Il est donc logique d'éviter que vos affaires soient gâchées par une mauvaise connectivité.

Les amateurs d'aventure sont attirés par la beauté brute et naturelle de l'Europe. Les glaciers d'Islande offrent une expérience hors du commun et les sommets alpins de Suisse constituent un terrain de jeu pour les randonneurs et les amateurs de sensations fortes. Avec votre eSIM internationale, vous pouvez naviguer dans ces magnifiques paysages, partager vos moments exaltants et rester en contact avec vos proches restés au pays.

Pour les adeptes d'Instagram, l'Europe est un véritable paradis visuel. Les rues colorées de Cinque Terre, en Italie, constituent la toile de fond idéale pour des photos éclatantes, et les châteaux de Bavière aux allures de contes de fées ajoutent une touche de magie à votre fil d'actualité. L'eSIM de Holafly garantit que votre jeu sur les médias sociaux est toujours au point, vous permettant de partager facilement des histoires visuellement captivantes. Avec la eSIM de Holafly, votre aventure européenne n'est pas seulement un voyage, c'est une histoire qui ne demande qu'à être racontée.

Débloquez les données illimitées avec une carte eSIM internationale

© Holafly

Les eSIM sont les versions numériques des cartes SIM physiques qui permettent des d’avoir des plans mobile à court terme, ce qui vous évite de payer des frais d'itinérance et d'avoir à utiliser des cartes SIM en plastique.

Les eSIM de Holafly internationale vous permettent d'être prêt avant votre voyage, en vous offrant des données illimitées pour des expériences inoubliables dans des destinations européennes incroyables, avec un processus d'activation facile via l’application Holafly ou le site web. L'eSIM pour l'Europe vous couvrira dans plus de 30 pays et vous fournira des données illimitées en un seul paiement pour une durée maximale de 90 jours. Ainsi, vous n'aurez pas besoin de vérifier des forfaits distincts pour chaque destination de votre voyage en Europe et tout sera intégré à votre téléphone portable.

Désormais, grâce aux données illimitées, les voyageurs peuvent explorer l'Europe sans limites, en restant connectés avec leur famille, leurs amis et leur travail, tout en partageant leurs expériences en temps réel sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, une nouvelle fonction de numéro local permet de rester plus facilement en contact avec vos nouveaux amis ou associés pendant vos déplacements.

Comment configurer votre eSIM

Les voyageurs peuvent profiter d'une activation instantanée avec la eSIM Holafly. Il vous suffit de vérifier que votre téléphone portable est compatible avec l'eSIM, de visiter le site web ou l’application mobile de Holafly, de sélectionner votre destination européenne et de recevoir votre code QR code eSIM pour commencer.

Avec une carte eSIM, les voyageurs n'ont pas à se soucier de remplacer ou de perdre leur carte SIM actuelle et peuvent être assurés que leu carte eSIM sans plastique n’aura aucun impact sur l’environnement.

Explorer l'Europe sans frontières

© Holafly

L'un des aspects les plus déconcertants d'un voyage dans un pays étranger peut être la barrière de la langue. Le fait de disposer de données illimitées vous permet d'accéder facilement à des applications de traduction qui peuvent transformer vos interactions avec les habitants. Que vous commandiez un repas dans un charmant café de rue à Paris, que vous négociez des trésors sur un marché animé à Barcelone ou que vous entamiez une conversation avec un sympathique habitant de Rome, les données illimitées vous permettent de faire en sorte que la langue ne soit plus un obstacle. Vous serez en mesure de combler le fossé et de vous connecter à un niveau plus profond, en établissant des liens significatifs qui peuvent transformer votre expérience de voyage.

Aucun voyage culturel en Europe n'est complet sans la découverte de la cuisine locale et des arts. Grâce à la carte eSIM européenne, il est facile d'obtenir des réservations dans les meilleurs restaurants, ce qui vous permet de savourer les saveurs les plus raffinées qu'une destination a à offrir. Qu'il s'agisse de savourer des tapas à Barcelone, de déguster un repas français classique à Paris ou d'essayer des pâtes italiennes traditionnelles à Rome, vous pouvez réserver vos aventures culinaires en toute simplicité.

Permettre aux professionnels en déplacement d'être productifs et connectés en permanence

Dans le paysage commercial mondial actuel, qui évolue rapidement, il est essentiel d'assister à des réunions en ligne et de rester en contact avec ses collègues et ses clients. Grâce à la carte eSIM de Holafly, les voyageurs d'affaires peuvent facilement participer à des vidéoconférences, des webinaires et des réunions virtuelles, quel que soit l'endroit où ils se trouvent en Europe. Que vous soyez au cœur de Londres, dans les rues historiques de Vienne ou dans l'atmosphère vibrante de Barcelone, vous pouvez compter sur la connectivité constante et à haut débit fournie par la eSIM de Holafly pour vous assurer de ne jamais perdre le fil de vos engagements professionnels.

Rester connecté permet aux voyageurs d'affaires de rester productifs lors de leurs déplacements, assurant ainsi un mélange harmonieux de travail et de loisirs. Grâce à une connectivité ininterrompue, vous avez la liberté de consulter vos courriels et d'y répondre comme si vous étiez au bureau, même si vous êtes en train d'explorer les canaux pittoresques d'Amsterdam ou d'admirer la vue imprenable des Alpes suisses. Ce niveau de flexibilité vous permet de rester au fait de vos obligations professionnelles sans manquer les opportunités offertes dans les pays que vous visitez.

Libérez votre esprit d'aventure en toute confiance

Les données illimitées et une connexion ininterrompue ne sont pas seulement des éléments de confort pour les voyageurs, ils sont indispensables ; ils sont la solution pour explorer les endroits hors des sentiers battus tout en restant en contact avec les personnes qui vous sont chères. Avec la carte eSIM de Holafly, vous pouvez partir en voyage avec la certitude d'être équipé pour affronter les destinations les plus éloignées et les plus exaltantes tout en gardant le contact avec vos amis et votre famille restés au pays.

De plus, Holafly va plus loin pour s'assurer que vous êtes soutenu à tout moment, peu importe où vos aventures vous mènent. Avec un support client disponible 24h/24 et 7j/7 en plusieurs langues, vous pouvez obtenir de l'aide dès que vous en avez besoin. Que vous soyez confronté à un problème technique mineur ou que vous ayez besoin d'une aide urgente, l'équipe d'assistance réactive et multilingue de Holafly est à portée d'appel ou de message. Ce niveau de service à la clientèle a valu à Holafly une excellente note de 4,7 sur Trustpilot, ce qui démontre l'engagement de l'entreprise à fournir aux aventuriers une tranquillité d'esprit et un service inégalé.

Restez connecté, partagez vos aventures et inspirez

Pour les passionnés de réseaux sociaux, chaque voyage est l'occasion de capturer et de partager des moments incroyables. En voyageant avec la certitude d'avoir un accès ininterrompu à tous vos canaux de médias sociaux préférés, vous pouvez faire partager vos aventures à vos followers au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Vous êtes libre de télécharger ces précieux souvenirs sur un espace de stockage dans le cloud ou de les partager directement sur vos plateformes de médias sociaux sans vous soucier des limites de données ou des problèmes de connectivité. Vous pouvez ainsi créer un flux de voyage visuellement époustouflant qui ne se contente pas de présenter vos aventures, mais qui incite également les autres à explorer le monde.

Préparez votre eSIM et restez connecté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

© Holafly

Par essence, une eSIM internationale n'est pas seulement un accessoire de voyage ; c'est une bouée de sauvetage pour les aventuriers, les hommes d'affaires et les voyageurs. Elle vous permet d'explorer des lieux hors des sentiers battus tout en restant connecté avec vos proches, en partageant vos expériences inoubliables et en accédant à de l'aide en cas de besoin. Avec Holafly à vos côtés, votre esprit d'aventure peut vagabonder librement, sachant que vous disposez du soutien et de la connectivité dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de vos voyages passionnants en Europe.

Désormais, les voyageurs ont la liberté de s'affranchir des limitations de données et de profiter d'une installation facile et sans tracas. Avec Holafly, vos voyages seront mémorables et sans stress. Vous serez toujours connecté et prêt à immortaliser les moments les plus importants.