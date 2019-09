Dans cette édition de Business Line, nous faisons le point sur les inquiétudes liés au Brexit en matière d'économie et sur la stratégie de British Airways pour devancer ses rivaux.

Il y a plus de trois ans, les électeurs britanniques votaient en faveur d'une sortie de leur pays de l'Union européenne, faisant notamment s'envoler plus de 2000 milliards d'euros de capitalisation sur les marchés financiers mondiaux en moins de 24 heures.

Quel Brexit ?

Depuis, le divorce a été reporté deux fois et il a aussi entamé la confiance des investisseurs à l'égard de la cinquième économie mondiale. Beaucoup craignent l'impact économique d'un Brexit dur. Pourtant, dans ce contexte morose, les travailleurs britanniques ont bénéficié cet été, de leur plus forte augmentation salariale depuis plus de dix ans et le taux de chômage est tombé à des niveaux historiquement bas.

British Airways se renouvelle

Le secteur aérien est toujours plus concurrentiel d'année en année : les compagnies ont de plus en plus de mal à se démarquer. British Airways, pour sa part, ne semble pas craindre de relever ce défi. British Airways se targue de proposer une toute nouvelle expérience de voyage grâce à son tout premier Airbus A350 mis en service sur l'une des liaisons les plus concurrentielles au monde, Londres - Dubaï.

Mais British Airways qui fête ses 100 ans cette année traverse une zone de turbulences : malgré sa place de numéro 1 des compagnies britanniques dans le classement BrandIndex 2019 de YouGov, le cours de ses actions a chuté de près de 40% depuis janvier 2018. Et puis il y a eu des grèves de pilotes ces dernières semaines. Cet nouvel A350 est donc synonyme d'accalmie et d'espoir de croissance pour British Airways.