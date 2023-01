Une vie de pilote de voltige entre peur, adrénaline et exploit

Un pilote de voltige émirati Husam Gamal nous raconte son parcours dans ce sport spectaculaire, de son premier vol en solo à ses succès en acrobaties aériennes et ses prochains défis.

Husam Gamal est un pilote émirati spécialisé dans les courses et spectacles aériens qui collabore avec XDubai, la plus grande plateforme de sports d'aventure et extrêmes des Émirats arabes unis.

"J'ai senti ce que la machine attendait de moi"

Husam a rejoint l'académie de pilotage locale à l'âge de 15 ans et a volé pour la première fois en solo, un an après. "J'étais terrifié, c'est très éprouvant pour les nerfs, il y avait le bruit des moteurs et j'ai essayé de percevoir ce que la machine attendait de moi et je l'ai senti," nous confie le jeune homme de 30 ans aujourd'hui. "J'ai accepté cette mission en me disant que je pouvais aller très loin," raconte-t-il.

Après avoir obtenu son diplôme à l'âge de 17 ans, en tant que plus jeune pilote des Émirats, Husam a rapidement excellé dans sa profession. Il est devenu commandant de bord cinq ans plus tard. En 2013, il s'est initié à la voltige aérienne qui consiste à effectuer des manœuvres qui n'existent pas dans les vols conventionnels de transport de passagers, mais qui sont exécutées dans un but de formation, de loisir, de divertissement et de sport.

"Au départ, il s'agissait simplement pour moi d'apprendre les techniques de récupération en cas de perte de maîtrise de l'appareil," explique Husam. "Mais, au fur et à mesure que je pratiquais et que j'en apprenais davantage sur la voltige aérienne, j'ai été séduit, cela m'a poussé à développer davantage de compétences et à améliorer ma condition physique," précise-t-il.

Husam Gamal s'entraîne à piloter dans le ciel des Émirats depuis l'âge de 15 ans Euronews

"Il faut se planter au moins 20 fois pour acquérir de l'expérience"

Après une période d'entraînement intense, le jeune pilote a participé à sa première compétition d'acrobaties aériennes en 2015 en Californie. "J'ai fini dernier," avoue-t-il. "Il faut vraiment de l'expérience et pour en acquérir, il faut se planter au moins 20 fois ; mon ambition, c'est de multiplier les compétitions, en apprendre plus et gagner en confiance," assure-t-il.

En 2019, il a remporté le championnat espagnol de la discipline. "Une semaine plus tard, j'étais invité par Red Bull à participer à une session d'entraînement pour devenir pilote de courses aériennes : c'est le rêve de tout pilote," souligne-t-il.

Husam a alors été confronté à l'une des épreuves les plus difficiles en pilotant un avion plus rapide que pour la voltige, en volant plus bas et en passant des portes bordées de pylônes gonflés d'air. "Je me souviens que ce jour-là, j'étais le quatrième à voler et avant que je saute dans l'avion, mon entraîneur de l'époque m'a dit : L'avion passe entre les pylônes, garde ça en tête !" raconte-t-il.

Husam Gamal en session d'entraînement en 2019 Euronews

"J'ai le sentiment de devenir le maître du monde"

Mais après avoir décollé, devant la porte, à la dernière seconde, le jeune pilote a redressé le manche et préféré l'éviter. "Je m'étais dit : 'Non, ça ne passe pas, je vais toucher un pylône' ; alors j'ai décidé de me poser ; mon entraîneur m'a dit : 'C'est fini, tu rentres chez toi.' Mais je me suis dit : "Non, pas question, je vais le faire, je vais voler aussi vite que possible et prendre cette porte," se souvient-il.

"Quand je l'ai passée, j'ai eu le sentiment de devenir le maître du monde. Ils m'ont dit que j'étais retenu et que j'allais devenir pilote du Red Bull Air Race," précise-t-il.

Mais cette année-là, la pandémie de Covid s'est déclenchée, empêchant la tenue des compétitions. Husam a alors décidé de faire une pause. Mais aujourd'hui, il est de retour : "Avec le soutien de XDubai, il est clair que je vais reprendre la compétition et maintenant, je vise le championnat du monde et la première place !" lance-t-il, enthousiaste.