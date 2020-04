Aux Emirats Arabes Unis, le développement d'une alimentation durable fait son chemin

Dans ce nouvel épisode de Focus, Natalie Lindo nous emmène aux Emirats Arabes Unis, qui s'engagent pour le développement d'une alimentation durable. Alors que 90% de la nourriture est actuellement importée de l'étranger, l'objectif est de mettre en place des circuits courts et de permettre aux consommateurs de mieux connaître la provenance des aliments qui finissent dans leur assiette.

Emirates Bio Farm est la plus grande ferme privée de fruits et légumes biologiques aux Emirats Arabes Unis.

"La réduction des déchets et le développement durable étaient déjà des tendances de plus en plus marquées, mais la question de la sécurité alimentaire est devenue encore plus importante, car nous cherchons tous à faire en sorte que les ressources soient abondantes et près de chez nous", explique en introduction notre journaliste Natalie Lindo.

"Ce concept s'est développé récemment, l'idée étant de trouver les produits disponible de manière saisonnière", explique Yazen Al Kodmani, directeur des opérations à Emirates Bio Farm. "En faisant cela, vous pouvez vous nourrir d'aliments frais, plus nutritifs, et vous finissez par réduire votre empreinte carbone car les aliments que vous mangez n'ont pas parcouru des milliers de kilomètres".

"On n'imagine pas que dans le désert, certains d'entre eux puissent survivre"

Beaucoup de gens venus aujourd'hui ne sont pas seulement là pour profiter du festival, ils viennent aussi pour apprendre et découvrir. Et il semble que nous sommes de plus en plus nombreux à nous intéresser à la nourriture que nous mangeons, à la provenance des produits et à ce qu'elle contient.

"Nous venons seulement de commencer à nous promener, mais j'ai déjà aperçu certains produits et certaines serres, c'est incroyable, n'est-ce pas ? On n'imagine pas que dans le désert, certains d'entre eux puissent survivre, mais cela me semble être une très belle installation", explique ce visiteur.

"Ce qui est surprenant, c'est le climat, la qualité de l'eau utilisée et la façon dont ils protègent les plantes contre les insectes", ajoute cet autre homme.

Dans les pays du Conseil de coopération du Golfe, les terres cultivables représentent seulement 1 % du total des terres. Pourtant, l'agriculture et l'irrigation utilisent plus de 50 % de l'approvisionnement en eau. Et actuellement, les pays Conseil de coopération du Golfe importent 90 % de leur nourriture.

La technologie au service de la traçabilité des produits

À Madinat Jumeirah, un nouveau festival consacré à l'alimentation durable vise à informer et à interpeller les consommateurs.

"Les êtres humains ont cessé d'avoir l'envie ou la curiosité de savoir d'où vient leur nourriture", déclare Hemant Julka, co-fondateur de VeggiTech. "_Vous savez quand je regarde une tomate, je n'ai aucune idée d'où elle vient, et c'est le problème que nous voulions résoudre. Nous avons donc mis en place ce logiciel qui crée un QR code. Il suffit ensuite de cliquer sur le lien et cela vous dira tout ce que vous devez savoir à propos du produit. _

"Il s'agit de savoir comment permettre aux citoyens d'un pays d'avoir accès à tout moment à une nourriture sûre, abondante, nutritive et abordable". Mariam Hareb Almheiri Ministre d'État des Émirats arabes unis pour la sécurité alimentaire.

"Ici, cela vous donne la date à laquelle ce poivron a été semé par exemple. Il vous montre que nous avons récolté plus de 760 kilos, le nombre d'heures de travail, les machines utilisées, et si vous continuez à faire défiler la page, vous verrez le champ d'où il vient", détaille-t-il.

La technologie et le développement durable sont une priorité pour les producteurs et les acheteurs, mais aussi pour le gouvernement. "Si vous regardez la définition de la sécurité alimentaire, il s'agit de savoir comment permettre aux citoyens d'un pays d'avoir accès à tout moment à une nourriture sûre, abondante, nutritive et abordable", explique Mariam Hareb Almheiri, ministre d'État des Émirats arabes unis pour la sécurité alimentaire.

"Les légumes et le poisson font partie des aliments pour lesquels la technologie est maintenant disponible, pour nous permettre de cultiver aux Emirats arabes unis de manière durable", ajoute-t-elle.

Des restaurants sont également désireux d'utiliser des aliments dans le cadre de cette logique de développement durable. "Rien qu'avec cet élément de traçabilité, les consommateurs sont plus curieux de comprendre d'où viennent leurs produits, et quels ingrédients nous utilisons", précise Steven Holloway, directeur des opérations à Sarood Hospitality.

Quelle est la réaction des consommateurs lorsqu’ils découvrent que les aliments ont été produits localement ? "C'est l'incrédulité qui domine lorsqu'ils découvrent que des produits d'aussi bonne qualité puissent vraiment venir de la région", confie-t-il.

"Les gens oublient que nous avons plusieurs de centaines de kilomètres de côtes" Matthijs Stinnissen Chef à BOCA DIFC

Le Centre financier international de Dubaï est une plaque tournante de la cuisine haut de gamme. Dans ce restaurant, une table fait la part belle au à cette alimentation durable et le menu utilise une forte proportion de produits locaux. "80 à 90 % en termes de légumes et de fruits de mer", détaille Matthijs Stinnissen, chef à BOCA DIFC.

"Il y a beaucoup de fermes qui vont se développer et il y a des fruits de mer étonnants ici aussi. Les gens oublient que nous avons plusieurs de centaines de kilomètres de côtes. Les fruits de mer sont incroyables, et tout dépend de ce que vous en faites. Pareil pour les légumes", explique ce chef.

Alors que le développement d'une alimentation durable reste une priorité mondiale, le trajet de la ferme à la table est raccourci. Résultat : moins de gaspillage. Mais le goût reste tout aussi bon, voire meilleur.