Les Greens de Casablanca : Le paradis du golf dans un cadre culturel

Découvrez la scène golfique en plein développement et les richesses culturelles de Casablanca dans Golf Travel Tales en compagnie d’Immy Barclay.

Dans cet épisode, Immy nous emmène dans une aventure golfique au Tony Jacklin Golf Casablanca, avant de s'imprégner de l'énergie créative unique de la ville.

Découvrez le Tony Jacklin Golf Casablanca, grâce à ces magnifiques vues aériennes, un chef-d'œuvre de 18 trous conçu par le légendaire Tony Jacklin au cœur de la forêt de Bouskoura. Immy nous présente les caractéristiques et les défis de ce parcours par 72, en s'essayant à des coups techniques, avant de visiter les autres installations du parcours. On y trouve notamment un club-house moderne conçu par l'architecte Angel Taborda Britch, ainsi que des espaces de restauration, un spa et de grandes terrasses luxueuses.

Puis, nous nous rendons dans la ville pour une introduction à la scène artistique de rue de Casablanca, avant d'admirer la richesse architecturale de la mosquée Hassan II, un point de rencontre local très animé au bord de l'eau. Nous terminons notre visite en prenant un verre à Ain Daib, un quartier chic réputé pour ses bars et ses restaurants branchés.

En résumé, cette expérience dynamique et immersive au cœur du Maroc en compagnie d'Immy dresse le portrait d'une ville où le golf, la culture et l'histoire se complètent à merveille.