Programme de l'ONU pour les économies d'Asie Centrale: Transformer la région en hub de connectivité

Les pays d'Asie centrale se sont réunis la semaine dernière pour mettre l'accent sur le développement collaboratif, la durabilité et l'intégration régionale en vue de poursuivre leur expansion économique.

Le ministre de l'Économie azerbaïdjanais, Mikayil Jabbarov, a souligné, lors de la réunion du conseil d'administration du Programme spécial des Nations Unies pour les économies d'Asie centrale (SPECA) à Bakou, le potentiel qu’a le Corridor de Transport International Transcaspien (corridor médian) pour revitaliser les relations économiques entre les pays membres et à élargir la coopération commerciale.

Fondé le 26 mars 1998, le programme SPECA compte actuellement l'Afghanistan, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan parmi ses membres.

Sa principale mission est d’appuyer les pays dans leurs efforts de développement, de coopération et d'intégration au sein des économies d'Europe et d'Asie, au moyen de plusieurs initiatives et politiques soutenues par les Nations Unies.

Le Forum économique 2023 du SPECA a été l'occasion pour les pays participants de faire le point sur les plans nationaux et régionaux et sur les stratégies qui seront déployés dans les deux ou trois prochaines années en matière de facilitation et de développement de commerce durable, et de renforcement de la coopération entre les diplomates commerciaux.

Une connectivité essentielle

La 18e réunion du conseil d'administration du SPECA s'est tenue sous la présidence de l'Azerbaïdjan et avait pour thème « Transformer la région SPECA en une plaque tournante de la connectivité à l'échelle mondiale ».

Pour la première fois depuis sa création, des chefs d'État, les Premiers ministres de la Géorgie et de la Hongrie et le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe ont participé au sommet du SPECA à Bakou en tant qu'invités d'honneur.

Les membres participants ont discuté de l'importance croissante de la connectivité face aux nouveaux défis du corridor médian entre l'Europe et la Chine, soulignant le potentiel de la transformation numérique pour rendre les économies plus vertes, circulaires et inclusives.

Les entreprises des pays enclavés déboursent plus du double de leurs homologues des pays côtiers pour exporter leurs produits. Ces coûts commerciaux considérables réduisent la demande et freinent le développement durable.

Pour y remédier, le SPECA souhaite numériser la chaîne d'approvisionnement afin de rendre les liaisons de transport euro-asiatiques plus efficaces, tout en respectant les normes juridiques des Nations Unies, comme celles du CEFAT qui prévoient l'échange de données multimodales pour faciliter les déplacements de marchandises aux frontières.

L'énergie durable à l'honneur

Le Groupe de travail soutient la coopération transfrontalière et régionale dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 en Asie centrale afin de faire progresser le commerce vert et durable.

Le système énergétique régional de l'Asie centrale présente un immense potentiel encore inexploité. Les États participant au SPECA cherchent à diversifier les voies de transport de l'énergie et les sources d'approvisionnement des marchés mondiaux.

Le développement d’infrastructures pour la production d'énergie à grande échelle est également déterminant. L'Azerbaïdjan et d'autres États participants doivent accroître leurs capacités et renforcer la connectivité énergétique régionale afin d'améliorer la résilience du système.

Une infrastructure énergétique intégrée et interconnectée qui couvre le réseau électrique et le réseau de gaz et qui permet le transport et le commerce de l'hydrogène vert à faible émission de carbone, est un moyen de créer un système d'approvisionnement en énergie plus fiable, plus abordable et plus durable.

Cette approche facilite également le processus de décarbonation et d'intégration des énergies renouvelables à grande échelle, créant ainsi de nouveaux emplois, renforçant l'égalité des sexes et œuvrant en faveur du développement durable de l'économie.

© Azpromo

Tirer parti des réussites passées

Des experts de tous les États membres se sont rendus à Bakou pour participer à un échange constructif de perspectives lors de tables rondes, et pour formuler de nouvelles idées et initiatives relatives au commerce, au transport, à la numérisation et à l'énergie de la région SPECA.

Les conclusions tirées orienteront les États membres sur la manière de transformer la région SPECA en une plaque tournante interconnectée et durable pour le commerce et le transport, avec un rayonnement mondial, en conformité avec les objectifs de développement durable (ODD).

La dernière session du forum a permis aux institutions universitaires et de recherche de présenter leur vision stratégique à long terme afin de faciliter l'intégration internationale pour les 25 prochaines années.

L'événement de cette année repose sur 25 années de progrès, qui ont permis de forger une intégration efficace au sein de la région et de positionner la région SPECA comme plaque tournante de la connectivité, en plein centre géographique de la masse continentale eurasienne.

En 2019, le Forum économique SPECA a lancé l'initiative d'Achgabat pour améliorer et booster la connectivité dans la région en appliquant les normes, les standards et les outils des Nations Unies.

Le forum 2021 a, quant à lui, permis la rédaction de la Déclaration de Tachkent sur le transport durable, le commerce et la connectivité dans la région SPECA pour une relance post-pandémique plus verte, circulaire et inclusive.

Les membres ont affirmé, dans la déclaration, leur intention de collaborer pour la mise en place d'une économie plus verte, circulaire et inclusive dans la région, qui se remet de la pandémie de COVID-19, en mettant particulièrement l'accent sur le commerce, le transport et la connectivité.

Le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a expliqué lors du sommet SPECA comment les efforts de collaboration ont permis de renforcer la stabilité financière au fil des années.

« Au moment de la création de SPECA, les États membres faisaient leurs premiers pas en tant que pays indépendants. Nous faisions alors face à de nombreux problèmes et défis », a-t-il déclaré.

« Ces 25 dernières années, nous avons surmonté les principaux défis, renforcé la souveraineté de notre État, nous sommes devenus des membres à part entière de la communauté internationale et nous avons connu un développement économique rapide. La stabilité politique est un autre facteur unificateur pour nos pays. »

Le ministre de l'Économie et du Commerce du Kirghizistan, Daniyar Amangeldiev, a repris ces propos et a évoqué le futur potentiel de la région.

« Notre situation géopolitique est unique et offre de grandes perspectives d'expansion des voies de transport, du commerce et de croissance économique. L'Asie centrale occupe une place essentielle dans le monde actuel », a-t-il déclaré.

« Cette région représente bien plus qu'un simple carrefour de routes commerciales, c'est un emplacement privilégié où convergent les intérêts de différents pays et régions. »