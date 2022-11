Les fans de football trouvent des solutions innovantes pour occuper les premiers rangs

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Cette saison a été exaltante pour les clubs de football du monde entier, et plusieurs étoiles montantes se sont démarquées au sein de leurs équipes nationales, à l'approche de l'événement footballistique le plus attendu de l'année. Le milieu offensif Phil Foden, 22 ans, a réalisé un triplé et est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 50 buts ; effaçant un record jusqu'alors détenu par la superstar du foot Lionel Messi. Pedri, 19 ans, a quant à lui été comparé au légendaire milieu de terrain Andrés Iniesta par de nombreux commentateurs sportifs.

Dans les tribunes, les supporters ont encouragé les jeunes talents comme Phil Foden et Pedri tout au long de la saison. Aujourd'hui, ces prodiges se préparent à partir à l'étranger pour représenter leurs pays respectifs à l’occasion du tournoi de football le plus célèbre de la planète, dont le coup d'envoi sera donné le 20 novembre. La plupart de leurs fans, en revanche, regarderont les matchs du Mondial dans le confort de leur foyer.

Comment ces supporters dévoués peuvent-ils continuer de ressentir la fièvre de la compétition, même à l'autre bout du monde ?

Le home cinéma fait vivre les émotions du football

De plus en plus souvent, les fans de football férus de technologie répondent à cette question en optant pour des home cinémas ultramodernes, capables de reproduire l'expérience du stade dans leur salon.

Trente-deux équipes s'affronteront pour tenter de remporter la Coupe, cette année ; autant de matchs à ne pas manquer pour les fans invétérés, qui suivront avec passion la compétition jusqu'à la finale tant attendue du 18 décembre. Pour eux, impossible de transiger sur la clarté du son et de l'image. Ils exigent des écrans extra-larges, qui puissent restituer de façon hyperréaliste chaque action du match.

En tant que leader sur le marché de l'électronique, TCL a massivement investi pour répondre aux besoins audiovisuels uniques de ces utilisateurs avertis, en créant des téléviseurs haut de gamme ayant la capacité de saisir en détail les mouvements rapides et les couleurs vives avec une précision inégalée. De tels systèmes permettront aux téléspectateurs de savourer chaque action, tandis que leurs équipes préférées s'affronteront sur le terrain.

© TCL

Les stars du football inspirent la grandeur

Quatre footballeurs exceptionnels se sont réunis pour soutenir TCL et ses produits, notamment la Collection XL, une gamme de téléviseurs premium destinée à offrir aux passionnés du ballon rond une expérience totalement immersive.

Parmi les joueurs qui soutiennent TCL et partagent son objectif « d'inspirer l’excellence » durant cette Coupe du monde 2022, Phil Foden et Pedri, qui jouent respectivement pour l'Angleterre et l'Espagne, mais aussi l’incontournable Rodrygo, qui défendra les couleurs du Brésil, et Raphaël Varane, un défenseur déjà titré, membre de l'équipe de France.

Chacun de ces athlètes fera valoir son habilité sur le terrain, bien que Varane soit lancé dans une course contre la montre pour se remettre d'une blessure.

Si Rodrygo et le Brésil occupent actuellement la première place du classement international, la victoire est à la portée de tous, puisque Pedri, Raphaël Varane et Phil Foden jouent également pour des équipes classées parmi les sept meilleures au monde.

Être ambassadeurs de la marque TCL donne aux quatre joueurs l'occasion de remercier non seulement les supporters présents dans les gradins, mais aussi les millions de téléspectateurs qui les regardent dans le monde entier. « Je suis ravi d'avoir la possibilité de m'associer à une marque comme TCL, qui a prouvé son engagement en offrant à nos supporters des expériences de haute qualité », explique Raphaël Varane. Un sentiment partagé par Phil Foden, qui ajoute : « Ma passion pour le football est née en jouant avec mes amis dans les rues de Stockport et en admirant les grands joueurs à la télévision. »

Transformer son salon en stade privé grâce au Mini LED

Selon le site CNET consacré à l'électronique grand public, « les téléviseurs s'améliorent un peu chaque année, et en 2022, l’avancée la plus significative pourrait bien être le Mini LED ». Cette innovation réjouira tous les amateurs de sport qui préfèrent regarder les compétitions à la maison. Avec le Mini LED, les séquences d'images rapides, comme les actions d'un match de football, affichent une fluidité visuelle parfaite, sans aucun tremblement ni scintillement. TCL a été l'une des premières entreprises à intégrer la technologie Mini LED dans ses produits, et a remporté quatre EISA Awards 2022-2023 (récompenses décernées par l'Expert Imaging and Sound Association) pour sa collection XL, dont les prix du meilleur téléviseur Mini LED haut de gamme (Premium Mini LED TV Award), du téléviseur au meilleur rapport qualité/prix et de la meilleure barre de son, pour son accessibilité et son excellence en matière de son et d'image.

Pour les passionnés de sport, l’événement le plus marquant est sans doute le lancement du plus grand téléviseur au monde doté de la technologie Mini LED, le modèle QLED TCL 98C735, qui crée une expérience immersive inégalée, grâce à son écran géant de 98 pouces (249 cm). Sa clarté de mouvement réactive garantit à tous les fans de sports rapides, tels que le football, une qualité de visionnage spectaculaire. Ils pourront également regarder tous les matchs qu'ils désirent, préenregistrés ou en streaming, sur ces téléviseurs intelligents entièrement équipés, jusqu’à la grande finale.

Statistiquement parlant, le football est le sport le plus regardé de la planète, ayant attiré cette année plusieurs milliards de téléspectateurs. Désormais, grâce aux récentes avancées des technologies audiovisuelles, les fans de football pourront vivre chaque match comme s’ils y étaient.