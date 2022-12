Les équipes s’affrontent pour une place en quarts

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Ces dernières semaines, le monde entier a été spectateur des premiers matchs de la plus grande compétition de football. Des centaines de millions de fans se sont réunis autour de leur téléviseur pour suivre la phase de poules. L’intensité est désormais montée d’un cran maintenant que les deux premiers de chaque groupe s’affrontent pour une place en quarts de finale.

Inspirer la grandeur sur le terrain

L’anglais Phil Foden, le français Raphaël Varane, l’espagnol Pedri et le brésilien Rodrygo sont des grands joueurs qui ont profité de ces matchs internationaux pour inspirer les jeunes supporters. Ambassadeurs du géant de l’électronique TCL, qui s’est engagé à encourager les fans du monde entier via sa campagne « Inspire Greatness », ces stars du ballon rond font partie des athlètes les plus doués de leur génération.

Les ambassadeurs TCL n’ont pas déçu et se sont montrés inspirants lors de ces premiers matchs. Pendant la phase de groupes, dans le Groupe B, la jeune star Foden a contribué à la qualification de l’Angleterre face à l’Iran, aux Etats-Unis et au Pays de Galles, participant à la victoire 6-2 des Anglais contre l’Iran et inscrivant un but pour vaincre le Pays de Galles 3-0. Le jeune milieu de terrain s’est à nouveau illustré en huitièmes, délivrant deux passes décisives face au Sénégal (3-0) pour envoyer l’Angleterre affronter la France en quarts.

Le Français Varane est revenu d’une blessure contractée pendant la saison avec son club et a refoulé la pelouse dans le Groupe D face au Danemark et à la Tunisie, restant sur le banc contre l’Australie. La France a été la première équipe à se qualifier pour les huitièmes de finale en battant l’Australie et le Danemark, avant de s’incliner lors d’une défaite surprise contre la Tunisie. Au tour suivant, Varane a contribué à la qualification française face à la Pologne (3-1) en sauvant une frappe polonaise sur la ligne. Il retrouvera Foden en quarts.

Le Groupe E, probablement le plus compétitif avec la présence de plusieurs précédents vainqueurs du trophée, a vu l’Espagne s’imposer face au Costa Rica par un 7-0 impressionnant, avant de tenir l’Allemagne en échec grâce à un Pedri de haut niveau, lui qui a remporté les trophées Golden Boy et Kopa (pour les talents de moins de 21 ans) l’année dernière. La défaite espagnole face au Japon n’a pas empêché Pedri et ses coéquipiers de se qualifier pour affronter le Maroc en huitièmes. Le Brésil a quant à lui remporté ses matches face à la Serbie (2-0) et la Suisse (1-0) pour se qualifier avec le jeune talent Rodrygo, malgré une défaite finale face au Cameroun. Ils seront confrontés à la Corée du sud pour une place en quarts.

Une technologie à la pointe pour faire entrer les fans dans l’arène virtuelle

Les supporters les mieux équipés pour profiter des matchs depuis le confort de leur salon ont pu apprécier le fait d’être au cœur de l’action grâce aux écrans premium ultra-larges et aux détails exceptionnels de la collection XL de TCL, vainqueure de plusieurs prix. Elle comprend des écrans mesurant jusqu’à 98 pouces (249 cm de diagonale), équipés de technologies avancées pour offrir une définition, un son et des couleurs exceptionnels. La clarté et la fluidité des images permettent également de profiter de tous les détails lors des actions rapides des joueurs. Grâce aux technologies innovantes Mini LED et QLED, aux processeurs 4K AIPQ 2.0 (permettant d’améliorer le contraste, les mouvements, la clarté et les couleurs), et au son Dolby Atmos, les téléspectateurs sont totalement immergés dans l’action, regardant les ballons filer dans les buts ou ricocher contre les poteaux, tout en entendant les célébrations ou déceptions de la foule. Cette gamme s’avère par ailleurs accessible grâce à des prix attractifs, pour permettre aux spectateurs de vivre la compétition dans des conditions optimales depuis chez eux.

« Chez TCL, nous sommes passionnés par la façon dont le sport inspire les gens » indique Frédéric Langin, vice-président Ventes et Marketing de TCL Europe. Cet engagement se reflète dans les investissements de l’entreprise dans ses produits, qui sont parfaitement adaptés aux besoins des fans de sport. Avec leurs couleurs vibrantes, leur barre de son à la pointe de l’innovation, et leur fluidité visuelle, les modèles de la collection XL sont devenus indispensables pour tout spectateur de l’événement.

Regard tourné vers les quarts de finale

La compétition a déjà été haletante et pleine de surprises avec l’élimination de plusieurs équipes réputées, tandis que les 8 qualifiés vont se diriger vers les quarts de finale qui se dérouleront les 9 et 10 décembre. Voilà ce qui rend cette coupe si excitante tous les quatre ans : le suspense de la qualification reste entier pour les supporters. L’anticipation se ressent non seulement dans les stades, mais aussi dans les salons des fans. Une chose est sûre : quel que soit le vainqueur, il gagnera en haute définition.