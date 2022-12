De la joie et des larmes : la passion grandit à l’approche de la finale

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Ces dernières semaines, les fans de football du monde entier se sont rassemblés autour des écrans de télévision pour encourager leurs équipes nationales lors d’une compétition pleine d’émotions, avec des larmes pour certains et de la joie pour d’autres. Ces moments extraordinaires sont déjà entrés dans l’histoire alors qu’approche le jour de la finale.

Tant la joie que l’angoisse se sont reflétées dans les instants de célébration et de consolation, montrant les liens entre les supporters pendant le tournoi. Aujourd’hui, l’excitation est à son comble alors que les téléspectateurs tentent de prédire qui repartira avec le trophée tant convoité. Ce qui est clair, maintenant que la compétition touche à sa fin, c’est que les joueurs et supporters auront mis tout leur cœur dans chaque match, dans la victoire comme dans la défaite.

Les ambassadeurs tiennent leur promesse d’inspirer la grandeur

De nombreux fans étaient rivés devant l’écran de leur maison, avec une attention particulière envers les quatre joueurs ambassadeurs de TCL, géant de l’électronique, dans le cadre d’une campagne remarquable visant à « Inspirer la grandeur », tant sur le terrain qu’en dehors. L’espagnol Pedri, le brésilien Rodrygo, le français Raphaël Varane et l’anglais Phil Foden ont montré au monde entier à quoi ressemblent l’engagement et la persévérance, que leur équipe ait progressé ou non.

La jeune star Pedri a été un exemple d’inspiration sur le terrain, participant aux 4 matches de la campagne espagnole et atteignant les huitièmes de finale. De même, Rodrygo a joué avec le cœur et a fait preuve de grâce et de sportivité en emmenant le Brésil jusqu’en quarts de finale. Les deux joueurs auront tout donné sur le terrain et fait preuve d’une détermination qui, ils l’espèrent, fera des émules auprès des fans du monde entier, notamment chez les jeunes athlètes en herbe.

Preuve parfaite de leur capacité à inspirer dans la victoire comme dans la défaite, deux ambassadeurs TCL se sont affrontés lors des quarts de finale. Phil Foden s’est opposé à son collègue ambassadeur Raphaël Varane alors que l’Angleterre et la France se battaient pour une place en demi-finale. Après son but spectaculaire lors du premier tour, de grands espoirs reposaient sur Foden pour marquer de nouveau et faire avancer l’Angleterre. Il a semblé être partout à la fois grâce à sa vitesse et son dynamisme inépuisables, mais Varane, de retour d’une blessure en club juste avant la compétition, a aidé la talentueuse équipe française à obtenir une victoire 2-1 après un match de longue haleine. Face aux attaques d’une surprenante équipe marocaine en demi-finale, la solide performance de Varane a contribué à la victoire de la France sans encaisser de buts. Les français ont donc rejoint l’Argentine dans une finale qui s’annonce du plus haut niveau.

Une technologie à la pointe pour les fans de sport

Ceux qui regardent les compétitions depuis chez eux sur des systèmes audiovisuels grand écran ont le privilège d’être aux premières loges pour vivre ces moments pleins d’adrénaline. En effet, la création d’une expérience visuelle immersive permettant d’applaudir dans un stade virtuel pendant les matchs est restée une priorité pour les fabricants de téléviseurs haut de gamme comme TCL, innovant constamment pour répondre aux besoins des fans de sport.

La collection XL de TCL, gagnante de plusieurs prix, a offert aux supporters une clarté et un son inégalés à domicile pour suivre les matchs à chaque étape de la compétition. Lorsque ces téléspectateurs regarderont la finale, ils le feront sur des écrans sans scintillement allant jusqu’à 249 cm (98 pouces). Ils verront le but de la victoire en haute définition sur un terrain d’un vert éclatant, grâce à la technologie de pointe Mini LED dans des téléviseurs mesurant jusqu’à 190 cm (75 pouces) et à la technologie QLED pour leurs écrans les plus grands. Avec un taux de rafraîchissement inégalé de 144 Hz, ils n’auront pas à subir de flou ou de décalage lors des actions les plus rapides. Ils seront aussi entourés du son surround Dolby Atmos via la barre de son TCL, pour une sensation immersive. Ces caractéristiques et une multitude d’autres détails développés pour ces systèmes de pointe reflètent l’investissement constant de l’entreprise envers les fans de sport, bien au-delà de ce tournoi.

Plus qu’un score

Alors que tous attendent avec impatience ce qui sera certainement un match d’anthologie pour couronner le vainqueur, une chose est devenue très claire lors des matchs qui ont mené à cette finale : être un gagnant ne se résume pas à un score. L’inspiration de l’excellence dépend de la façon dont vous jouez le jeu.