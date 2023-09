Détente et relaxation aux Philippines : les meilleurs spots bien-être

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Riches de traditions thérapeutiques ancestrales et abritant un nombre croissant d'hôtels spa de luxe, les Philippines sont en passe de devenir l'une des premières destinations mondiales en matière de bien-être. Que vous soyez à la recherche d'une retraite holistique, d'un massage aux bambous ou d'une île privée pour vous évader, les Philippines vous permettront d'attaquer l'année à venir détendus et rajeunis.

Gommage corporel dans un spa à Batangas © The Farm San Benito - Crédit photo : Marc Go

Séjours « bien-être » à Batangas

Les Philippines offrent divers séjours « bien-être », permettant aux voyageurs de se détendre mais aussi de lutter contre l'infertilité, l'insomnie et même le cancer. Les soins tels que l'acupuncture, l'ozonothérapie et l'irrigation du côlon sont dispensés par des médecins et des cours privés de tai-chi sont également proposés. Pour les visiteurs qui souhaitent simplement se détendre, des massages Deep Tissue, des gommages corporels et des séances de méditation guidée sont également proposés à travers tout le pays. La province de Batangas, notamment, est un lieu idéal où se délasser tout en admirant le coucher de soleil sur les montagnes boisées. Et, à l'heure du dîner, des plats végétariens et végétaliens cuisinés à base de produits de la région permettent de conclure en beauté une journée de détente.

Bilan

Niveau de relaxation : 4,5/5

Idéal pour : les soins holistiques alliant nature et relaxation

Aéroport le plus proche : Aéroport international Ninoy-Aquino, Manille

Les îles de Palawan © TPB - Crédit photo : Erwin Lim

Les îles privées de El Nido

L'archipel de Palawan est une destination rêvée pour un voyage privé. Ses îles abritent des forêts parmi les plus denses et les plus riches en biodiversité des Philippines, où vivent de multiples espèces endémiques d'oiseaux et de mammifères, tels que le calao de Palawan, en voie de disparition, grâce aux efforts de conservation déployés par les complexes hôteliers. Par souci de protection de la faune et de la flore, les jet-skis et les sports nautiques motorisés sont proscrits. À la place, les établissements locaux encouragent les visiteurs à se détendre en se rapprochant de la nature, à travers des explorations respectueuses de l'environnement : randonnées menant à des criques turquoise flanquées de falaises boisées, observation des oiseaux le long de sentiers forestiers ou kayak dans les mangroves de la lagune au coucher du soleil. Des bungalows sur pilotis et des cottages en bord de mer, construits avec du bois recyclé, et équipés de panneaux solaires et de chauffe-eau à faible consommation d'énergie, permettent aux visiteurs de s'endormir bercés par le clapotis des vagues.

Bilan

Niveau de relaxation : 4/5

Idéal pour : observer la faune et la flore, préserver l'environnement et pratiquer des activités à faible impact sur l'environnement

Aéroport le plus proche : Aéroport El Nido, Palawan

Île de Pamalican © TPB - Crédit photo : Bien Bautista

Séjours de luxe dans les îles Cuyo

L'arrivée sur l'île de Pamalican, à bord d'un turbopropulseur bimoteur de 14 places via une piste d'atterrissage privée, est une expérience digne d'un film de James Bond. L'île privée se trouve au nord de Palawan, où le sable est soyeux et la mer regorge de récifs coralliens. Le point le plus élevé de l'île abrite un spa, où d'anciens rituels de soins issus des Philippines et de l'Amazonie sont alliés à des techniques modernes pour assurer une relaxation optimale. Le soin vedette du spa est le massage Hilot, un rituel thérapeutique philippin vieux de plusieurs siècles, qui utilise des feuilles de bananier et de l'huile de noix de coco pressée à froid pour soulager le stress et les muscles endoloris. Le soin des pieds Dag-Dagay, inspiré d’une tradition qui voyait les enfants philippins masser les pieds de leurs parents avec des bambous après une longue journée dans les champs, consiste en un enveloppement de thé vert et un massage aux bambous, et a pour but de soulager les pieds enflés.

Bilan

Niveau de relaxation : 5/5

Idéal pour : des installations luxueuses et des rituels bien-être inspirés des traditions thérapeutiques locales

Aéroport le plus proche : Aéroport international Ninoy-Aquino, Manille

Bohol © TPB - Crédit photo : Richard Ballon

Plages de sable fin et boutiques haut de gamme sur l'île de Bohol

Un autre lieu propice à la détente est l'île de Bohol, qui abrite de nombreux spas et complexes hôteliers. Les villas s’étendent sur plusieurs hectares de jungle et de jardins luxuriants, et il est même possible d'en réserver une avec piscine à débordement et vue sur la mer de Bohol. Si vous souhaitez vraiment vous dorloter, optez pour des soins luxueux dans un spa utilisant les anciens rituels de bien-être de la tribu Eskaya. Outre les soins du visage et les gommages corporels à base d'herbes et d'huiles locales, certains établissements proposent des rituels d'inspiration autochtone, tels que le bain au lait de coco et au Ciquate, un chocolat noir fabriqué dans la région. Des rituels de spa européens sont également disponibles, tels que la thalassothérapie (du grec « Thalassa » qui signifie « mer »), qui utilise l'eau de mer pour rajeunir la peau et favoriser le bien-être, grâce à une combinaison de bains d'eau de mer, de gommages au sel et d'enveloppements d'algues marines.

Bilan

Niveau de relaxation : 4/5

Idéal pour : un séjour intimiste et des rituels de spa autochtones

Aéroport le plus proche : Aéroport international Ninoy-Aquino, Manille