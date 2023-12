Découvrez les montagnes enneigées de l'Azerbaïdjan

Le « contenu partenaire » est un contenu payé et contrôlé par l'annonceur. Ce contenu est produit par les départements commerciaux et n'implique pas la rédaction ou les journalistes d'Euronews. Le partenaire financier a le contrôle des sujets, du contenu et détient l'approbation finale en lien avec le département production commerciale d'Euronews.

Situé dans la partie est des montagnes du Caucase, près de la mer Caspienne, se trouve l'un des secrets les mieux gardés d'Eurasie : les pentes enneigées et les paysages à couper le souffle des stations de ski de l'Azerbaïdjan.

Pour un séjour hivernal unique, les infrastructures dernier cri et la richesse des expériences culturelles de la région sont imbattables. La saison de ski s'étend normalement de décembre à mars, mais de nombreuses autres activités sont à découvrir en dehors de cette période. Il y en a pour tous les goûts et à toutes les saisons : ski, mais aussi raquettes, équitation, luge, parapente, randonnée et, pour terminer la journée, dégustation de la gastronomie régionale.

Les investissements réalisés dans les infrastructures touristiques de l'Azerbaïdjan ont rendu le pays bien plus attrayant qu'il ne l'a jamais été. Bien que de nouvelles infrastructures apparaissent en permanence, les principales stations de ski sont celles de Chahdag, Tufandag et Agbulag, qui proposent toutes trois de nombreuses activités et des paysages enneigés exceptionnels.

Shahdag Mountain Resort est la plus grande station de ski du Caucase. Elle convient à tous les niveaux, du débutant au plus intrépide, qui dispose de plus de 30 kilomètres de pistes.

À environ trois heures de route de Bakou, et à une altitude d'environ 2 500 mètres, Chahdag propose un éventail d'activités estivales et hivernales, et abrite de nombreux hôtels très confortables.

Parmi ces établissements, on peut citer le Park Chalet, équipé d'une piscine intérieure, d'une salle de sport et d'un sauna, ou les chambres confortables du luxueux hôtel Pik Palace, équipé d'une piscine extérieure chauffée et d'un spa. Tous deux proposent des chambres spacieuses et élégantes, avec une vue imprenable sur les montagnes.

Si les écoles de ski de Chahdag comptent plusieurs pistes et des moniteurs pour tous les niveaux, les non-skieurs trouveront également de quoi se divertir. En hiver, les visiteurs peuvent circuler en motoneige, se balader en raquettes ou en trottinette, mais ils peuvent aussi pratiquer le parapente, l'équitation, le tir à l'arc et emprunter le téléphérique tout au long de l'année. La luge sur rail est l'une des attractions préférées de ces derniers. Un manège plein d'adrénaline qui allie montagnes russes et descentes en luge à des vitesses pouvant atteindre 42 kilomètres à l'heure.

Le village voisin de Laza mérite également une visite, notamment pour ses cascades spectaculaires, utilisées pour l'escalade sur glace en hiver lorsqu'elles sont gelées.

Station de ski de Tufandag © Office du tourisme de l'Azerbaïdjan

De l'autre côté du gigantesque mont Chahdag, Tufandag allie parfaitement l'aventure, la nature et la culture. Ses magnifiques pistes s'étendent sur 15 kilomètres pour les snowboarders et les skieurs, tandis que l'école de ski offre de nombreuses pistes pour les débutants.

À quelques kilomètres de l'aéroport international de Gabala, le Tufandag Mountain Resort est également très pratique pour se rendre à Gabala, où les vacanciers peuvent visiter les anciennes forteresses qui constituaient autrefois un important carrefour commercial le long de la route de la soie. Le musée situé à proximité explique l'histoire de la région et ses découvertes archéologiques.

À environ une heure de route au sud de Gabala se trouve le vaste parc national de Chahdag, un paradis de l'écotourisme où les randonneurs peuvent s'attendre à découvrir toutes sortes d'espèces animales et végétales, notamment des lynx, des chevreuils, des sangliers, des chacals et même des ours bruns ou des aigles royaux.

À l'ouest, Nakhitchevan est isolée du reste de l'Azerbaïdjan. Les touristes y découvriront le village d'Agbulag, où se trouve la plus récente station de ski d'Azerbaïdjan.

Perchée à 2 000 mètres au-dessus du niveau de la mer, dans les montagnes du Petit Caucase, la station de ski d'Agbulag bénéficie de conditions parfaites pour toutes les activités hivernales, avec des installations de haute qualité.

Son école de ski emploie des moniteurs expérimentés pour les débutants et les skieurs confirmés, et les familles bénéficient d'aires de jeux et de parcs de loisirs.

Avec son hôtel de 38 chambres et ses trois chalets de location, Agbulag répond à tous les besoins des vacanciers. Pour une journée d'excursion, la ville de Nakhitchevan se trouve à une heure de route. Elle abrite de nombreux monuments majestueux, tels que le palais oriental Khan, construit au XVIIIe siècle et aujourd'hui transformé en musée.

Le tombeau de Noé, qui a connu diverses incarnations depuis le quatrième millénaire avant J.-C., est également un incontournable. On raconte que la cime de la montagne voisine Ilandag se serait fendue au passage de l'arche de Noé, qui aurait lui-même vécu et péri ici.

Avec ses motifs géométriques en briques rouges et en tuiles turquoise, il reprend le modèle architectural (de « l'école de Nakhitchevan »), semblable à celui du mausolée de Momine Khatun, du XIIe siècle, l'un des monuments voisins les plus fascinants d'Azerbaïdjan.

Des stations qui ne se limitent pas à la pratique du ski. Chacune d'entre elles offre un éventail d'attractions qui enrichissent le séjour des vacanciers. Toutefois, elles ont en commun la découverte de l'hospitalité locale.

Les Azerbaïdjanais estiment qu'il est de leur devoir de recevoir leurs hôtes avec la plus grande bienveillance. Après une journée passée sur les pistes, une tasse de thé chaude et parfumée accompagnée de délicieuses douceurs vous fera le plus grand bien.