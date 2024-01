Vague de froid : la majorité des départements français en vigileance jaune

Par Euronews avec agences

Le froid n’a pas fini de mordre l'Europe. La majorité des départementaux français sont placés en vigileance jaune, le Sud de la Belgique reste lui en alerte rouge.

La neige et le verglas continuent de paralyser la France. De la Normandie aux Ardennes en passant par l'Île-de-France, 75 départements sont placés en vigilance jaune en raison des problèmes de circulation sur les grands axes routiers. Qeulques précipitaions sont attendues ce vendredi, mais les températures ne vont remonter qu’à partir de la semaine prochaine, selon Météo-France.

Dans le sud-est de la Belgique, les automobilistes rencontrer également des difficultés pour se déplacer. Les routes de Wallonie sont en "alerte rouge" en raison de conditions météorologiques. Près de 11 cm de neige sont tombés dans certaines régions du pays.

Mais pour certains habitants, ces paysages blancs sont l'occasion de sortir la luge... et de passer un bon moment.

En Norvège, plus habituée aux hivers rudes, on s'amuse encore plus : les membres de l'équipe nationale masculine de Beach Volleyball, médaille d'or des Jeux olympiques de Tokyo, ont organisé une séance d'entraînement dans une neige profonde, qui remplace parfaitement bien le sable.