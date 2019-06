Les attractions indoor de Dubaï, alternatives à la chaleur estivale

View this post on Instagram

The Slow Loris’ are not just an ad endorsers or actors in a sad movie, they are heros of our true story and ambassadors for similar tragic cases facing many amazing species that are threatened by illegal animal trade. So let’s all speak up for those who can‘t speak for themselves. حيوانات لوريس البطيئة ليست مجرّد مشاهير إعلان تسويقي أو ممثّلي فيلم حزين، بل هم أبطال قصّتنا الحقيقيّة وسفراء قضايا مأساويّة مماثلة تواجه العديد من أروع الكائنات الحيّة المهدّدة بالانقراض نتيجة تجارة الحيوانات غير المشروعة. معاً نكون صوت الذين لا صوت لهم. #thegreenplanetdubai #slowloris #endangeredspecies #illegalpettrade #savethemdonttradethem #animals #rainforest #plants #edutainment #thingstodoindubai #citywalk #meraas