Un hot-dog de 30 kilos pour un possible futur record du monde

Mercredi 26 juin, la marque Feltman's of Coney Island a tenté d'établir le record du monde du plus gros hot-dog : le sandwich pesait presque 30 kilos. La saucisse, 100% bœuf, mesurait plus d'un mètre cinquante et a nécessité trois hommes pour la porter jusqu'au grill où elle a cuit pendant deux heures. Garni de moutarde et de choucroute, le hot-dog a été servi au public.

Si aucun record officiel n'existe pour le moment, le livre Guinness des records a pris note. Résultat dans douze semaines.