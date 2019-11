Au Brésil, une maison fabriquée avec plus de 6 000 bouteilles en verre

Plus de No Comment

Une maison entièrement faite de bouteilles en verre. Dans cette région rurale de l'état de São Paulo, Ivone Martins s'est lancée, après la mort de son fils, dans une construction peu banale. Choquée par la grande quantité de bouteilles jetées dans la région, elle a décidé d'en faire une maison. Haute de trois mètres, large de neuf et d'une longueur de huit mètres, elle abrite une chambre, un couloir, une cuisine et une salle de bain. Il lui aura fallu plus de 6 000 bouteilles, reliées entre elles par du ciment.

