A Moscou, un café-hérisson

En Russie, ce concept est courant. Il existe des cafés avec des chats, lapins, hiboux, ratons laveurs, et même avec des serpents et des araignées.

Un café moscovite offre plus qu'un simple café. Pour un peu plus de 5 €, vous pouvez passer une heure à caresser les hérissons. Mais il y a des règles strictes : être silencieux, les tenir soigneusement dans la bonne position et ne pas les retirer dans les boites dans lesquelles ils se trouvent.

