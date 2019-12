Dans les Alpes japonaises du Nord, la relaxation est un art

Le Onsen est l'endroit idéal pour prendre du temps pour soi, puis retourner à son quotidien avec du stress en moins et de l'énergie en plus. Cette expérience unique permet de s'immerger totalement dans les traditions japonaises.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.