Incendies en Australie : un koala secouru par les pompiers

L'Australie est toujours en proie aux flammes. Depuis le début de ces gigantesques incendies, des millions d'hectares de forêt sont partis en fumée et des centaines de maisons dont été réduites en cendres. Lors d'une intervention des pompiers, un combattant du feu a pris soin d'un koala, totalement déshydraté, qui fuyait une zone ravagée par le feu non loin d'Adélaïde, dans le sud-est du pays.

