La communauté juive de Berlin célèbre le début de l'Hanouka

Dimanche, la communauté juive de Berlin a célébré le début de l'Hanouka, "La fête des lumières". Une foule de plusieurs centaines de personnes s'est rassemblée devant la porte de Brandebourg au coucher du soleil. La première branche d'une ménorah géante a été allumée. D'une structure de 10 mètres de haut, cette ménorah est considérée comme la plus grande d'Europe. Une bougie sera allumée tous les soirs pendant huit jours. La fête d'Hanouka symbolise le triomphe de la lumière sur les ténèbres et de la démocratie sur la tyrannie.

