Sur l'île Kangourou, l'armée australienne vient en aide aux animaux blessés

Les incendies qui ravagent l'Australie ont des conséquences dramatiques sur la faune et la flore du pays. Des centaines de millions d'animaux sauvages auraient ainsi été tués dans les flammes, ainsi que des milliers de têtes de bétail.

Sur l’île Kangourou, un paradis de biodiversité très impacté par les incendies, l'armée australienne s'occupe de soigner les animaux brûlés et déshydratés.

"C'est un tableau assez sombre. Malheureusement, il y a beaucoup d'animaux sauvages, beaucoup de bétail et quelques animaux de compagnie qui ont été touchés par les incendies", raconte le capitaine Garnett Hall.

Plus de 110 réservistes de l'armée travaillent avec les autorités locales, et distribuent des dizaines de milliers de litres d'eau potable pour reconstituer les réserves de l'île Kangourou.

Au total, près d'un tiers de l'île a été dévasté par les incendies. Les experts qui y travaillent estiment que les flammes ont tué des milliers de koalas et de kangourous. Une espèce de ce marsupial emblématique du pays pourrait même avoir disparu.

Les incendies, alimentés par la sécheresse et l'année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée dans le pays, font rage depuis septembre, des mois avant le début habituel de la saison des feux de forêt en Australie.