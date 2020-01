Plus de No Comment

Grand nettoyage d'hiver à Lima. Des membres de la Marine, des fonctionnaires municipaux, des policiers et des pêcheurs ont collecté des déchets sur la plage d'Agua Dulce, la plage la plus populaire de la capitale. Le Pérou ne dispose pas d'un système général coordonné de nettoyage national et les responsabilités sont réparties entre les quelque 4 300 municipalités du pays.

