Folklore et déguisements pour le Nouvel An dans les montagnes polonaises

Plus de No Comment

Comme chaque année, diables, chevaux, ours ainsi que la Faucheuses étaient de sortie pour célébrer la nouvelle année, une tradition séculaire encore populaire dans les montagnes polonaises. Ici, à Milowka, dans le sud du pays, les hommes sillonnent les villages enneigés pour souhaiter à leurs voisins, bonheur et prospérité, en échange de cadeaux, de nourriture ou de petites sommes d'argent.

