Coronavirus : ce navire de croisière est mis en quarantaine au Japon

On leur avait promis de s'époumoner au karaoké, d'apprendre le tai-chi ou d'étudier la Bible. Mais la croisière s'est transformée en cauchemar pour les milliers de passagers du paquebot Diamond Princess, maintenu en quarantaine au Japon après la découverte de plusieurs dizaines de cas de coronavirus. Après quatorze jours de voyage prometteur, le rêve a pris fin le 3 février lorsqu'un passager de 80 ans, débarqué du navire à Hong Kong quelques jours plus tôt, a été détecté positif. Depuis, quelque 3.700 personnes, passagers et membres d'équipage, de dizaines de nationalités différentes, sont confinées à bord, au large de Yokohama près de Tokyo. Période de mise en quarantaine: au moins quatorze jours, le temps d'incubation de la maladie.

