Les entreprises qui unissent leurs forces peuvent représenter des viviers d'innovation, en particulier dans la high-tech. En Estonie, par exemple, deux PME des domaines de la défense et de la sécurité ont accéléré leur développement en collaborant.

DefSecIntel est spécialisée dans la surveillance et le contrôle des frontières. Elle développe une série de systèmes de sécurité autonomes comme un drone qui grâce à de l'intelligence artificielle intégrée, identifie les objets qui se trouvent au sol. L'entreprise fait partie du cluster Défense Estonie.

"C'était la plateforme idéale pour nous permettre de coopérer avec des entreprises européennes de la défense et d'acquérir des connaissances sur les chaînes d'approvisionnement," indique Jaanus Tamm, PDG de DefSecIntel, avant d'ajouter : "C'est essentiel pour une PME comme la nôtre."

De nouveaux marchés et des économies

Au sein du cluster, l'entreprise a pu travailler avec une homologue estonienne Threod Systems qui construit des drones de surveillance aérienne à longue portée. En tant qu'alliées, elles peuvent désormais proposer à leurs clients, une offre plus large de solutions de reconnaissance.

"Cette coopération a abouti à une commercialisation deux fois plus rapide grâce à l'intégration des produits avec à la clé, des ventes communes," se félicite Jaanus Tamm. "Cela nous a fait aussi économiser un tiers de nos frais de déplacement pour les ventes," fait-il remarquer.

Renforcer l'indépendance de l'UE dans le domaine de la défense

Plus de 2500 PME européennes opèrent dans le domaine de la défense. La technologie utilisée pour les drones par exemple peut avoir des applications civiles comme dans la lutte contre les feux de forêt. Ces viviers d'innovation seront aussi essentiels pour renforcer l'indépendance de la défense européenne.

Bruxelles les appelle à tirer profit des aides que l'Union propose comme des dispositifs de cluster et des programmes de financement dont le Fonds européen de la défense et Horizon 2020.

Formations et networking

Helen Naarits qui gère le cluster Défense Estonie nous explique les formes de soutien apportées par son organisme : "Par exemple, nous organisons des formations pour les aider à améliorer leurs compétences. Et nous proposons aussi des événements de mise en relation et de networking pour qu'elles puissent partager leur expérience et leurs connaissances, indique-t-elle.

Les PME d'autres pays européens peuvent solliciter ce cluster : "Il suffit de nous contacter," dit Helen Naarits. "Vous serez en relation avec de nombreuses personnes en Estonie et dans l'Union européenne," assure-t-elle.

La parole de l'expert

Le cluster Défense Estonie a pour objectif, de renforcer la coopération entre les entreprises estoniennes travaillant dans les secteurs de la défense et de la sécurité. Notre journaliste Paul Hackett a interrogé son manager Helen Naarits pour en savoir plus sur les services que son organisme délivre.

Paul Hackett, euronews :

"Quels sont les grands avantages pour une entreprise d'intégrer votre cluster ?"

Helen Naarits, manager du cluster Défense Estonie :

"Il y a deux principaux avantages. Le premier, c'est la possibilité de réaliser des ventes en commun avec le soutien financier de l'UE et le deuxième, c'est l'opportunité de participer à des groupes de travail où les entreprises peuvent se réunir pour réfléchir ensemble à une meilleure intégration de leurs produits. Le dernier groupe de travail que nous avons mis en place se concentre sur l'intelligence artificielle."

Paul Hackett :

"De quelle manière aidez-vous les entreprises du cluster à se développer et à trouver le succès ?"

Helen Naarits :

"Nous aidons nos entreprises à prendre une autre dimension en se créant des opportunités et à assister à des événements de mise en relation et de networking et à des réunions B2B. Nous proposons aussi des séminaires et des formations. Nous les aidons aussi à exporter et à être présentes lors de foires internationales."

Paul Hackett :

"Quel type de soutien européen avez-vous reçu et dans quelle mesure bénéficie-t-il également aux entreprises du cluster ?"

Helen Naarits :

"Nous avons reçu un financement du Fonds européen de développement régional qui a aidé nos entreprises à accéder à de nouveaux marchés à l'international, à assister à des foires et à suivre des formations. Nous faisons aussi partie du programme européen Cluster Go International qui accompagne également nos PME dans leur développement."

Éléments-clés

Les PME qui opèrent dans le domaine de la défense sont des acteurs essentiels en termes d'innovation et de croissance. Elles sont plus de 2500 à jouer à un rôle central dans les chaînes d'approvisionnement complexes de ce secteur dans l'UE.

La Commission européenne souhaite que ces PME tirent pleinement avantage des soutiens européens disponibles, notamment du Fonds européen de la défense, des Fonds structurels et d'investissement européens, du programme Horizon 2020 et des dispositifs de cluster.

Le cluster estonien dédié à l'innovation dans la défense et la sécurité souligne l'importance de mettre en place des partenariats stratégiques avec d'autres clusters européens. Il travaille à renforcer la coopération entre les entreprises estoniennes, les institutions de recherche et développement et les clients et à encourager leur implication dans des projets et programmes internationaux pour encourager leurs exportations et leurs ventes.

