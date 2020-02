No Comment, du reportage sans aucun commentaire : notre sélection de la semaine

Plus de No Comment

Face au coronavirus, la Corée du Nord prend des mesures "sans précédent" et exige une "obéissance absolue" aux autorités sanitaires. Les arrivées sont soumises à un isolement de 30 jours et le pays a intensifié ses efforts sur le plan sanitaire étant donné la faiblesse de ses infrastructures.

Des affrontements ont eu lieu, mercredi, sur les îles de Lesbos, Chios et Samos, entre la police grecque et les insulaires qui refusent les nouveaux camps de réfugiés. Plus de 60 personnes ont été blessées, dont une majorité de policiers.

A Rio de Janeiro, dimanche 23 février, certaines des meilleurs écoles de samba du Brésil ont été mises à l'honneur. Plus qu'un défilé, ces prestations mettent en lumière d'importantes questions sociales, telles que l'intolérance religieuse, le racisme et la violence.

