Grand nettoyage à Séoul

Plus de No Comment

La Corée du Sud a recensé plus de 4.000 cas de Covid-19 et pour tenter de freiner la propagation du virus, les employés de ce complexe de Séoul désinfectent toutes les boutiques avant de laisser entrer les clients qui sont venus tôt faire leurs courses.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.