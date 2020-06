Les musées rouvrent progressivement en Europe

Les musées en Europe rouvrent progressivement, notamment à Madrid, ville très touchée par la pandémie, avec ses trois principaux musées, dont celui du Prado.

Des mesures exceptionnelles ont été prises : distance de sécurité et une jauge de visiteurs limités.

Pour satisfaire ses nombreux visiteurs, le Prado a regroupé dans un seul espace, plus de 250 de chefs d'oeuvres du Musée. L'exposition s'appelle symboliquement "Reencuentro" (Réunion).

"Il y a beaucoup de gens qui avaient besoin du Prado", note Miguel Falomir, directeur du Musée du Prado. "Nous avons trouvé de vrais "drogués" du Prado, avec l'abstinence, mais ils ont maintenant la possibilité de se retrouver avec leurs œuvres préférées et de vivre cette expérience absolument inoubliable".

Les réservations sont déjà complète pour ce week-end. A Florence en Italie aussi, les musées rouvrent.

Mercredi dernier c'est le plus célèbre d'entre eux, le musée des Offices, qui a pu accueillir à nouveau des visiteurs, avec notamment des scanners thermiques. Le nombre de visiteurs est limité là aussi, ce qui offre une nouvelle manière de découvrir le musée et les oeuvres.

"C'est une excellente occasion de faire l'expérience d'une nouvelle forme de visite de musée", estime Eike Schmidt, directeur de la galerie des Offices. "C'est le tourisme lent et le musée lent, qui signifie qu'il faut moins voyager, mais voyager plus longtemps et regarder et apprendre beaucoup plus en chemin. Au lieu d'entrer dans le musée, de prendre deux ou trois selfies et de se précipiter dehors, les visiteurs peuvent venir et passer vraiment du temps à regarder les œuvres d'art et à ressentir les émotions que ces œuvres d'art transmettent toujours".

En France aussi, quelques musées rouvrent, dont Le Louvre de Lens. A Paris, le Louvre et le Grand Palais doivent rouvrir le 6 juillet.

Les visites se déroulent dans un seul sens pour que les gens ne se croisent pas bien sûr, l'occasion unique et rêvée d'être en tête-à-tête avec les plus belles oeuvres d'art du monde.