Hong Kong : un an après, les manifestants toujours debout

Un an plus tard, Hong Kong est toujours là mais les manifestants sont restés sur leur fin. Ce mardi, plusieurs manifestations ont été organisées dans des centres commerciaux à Hong Kong, un an après le début de la mobilisation qui a vu pas moins d'un million de personnes descendre dans la rue pour s'opposer à un projet de loi autorisant les extraditions vers la Chine continentale. "Ce mouvement n'est pas encore terminé" assure Jimmy Sham, du Front civil des droits de l'homme, un groupe qui prône la non-violence.