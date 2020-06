Le sud-est de la Chine sous l'eau après de fortes pluies

no comment

Alerte jaune inondations dans le sud-est de la Chine. Le Guizhou, le Guangdong, le Guangxi, le Jiangxi, le Zhejiang, le Fujian et le Hunan subissent, depuis le 2 juin, de fortes pluies. Ces dernières, abondantes et soutenues, ont provoqué inondations, glissements de terrain et autres catastrophes. Les pluies dans ces régions se poursuivent jusqu'à, au moins, jeudi.