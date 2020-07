La marina de Dubaï entre luxe, détente et intensité

La marina de Dubaï est bien plus qu'un quai glamour pour les yachts de luxe. Des tours emblématiques qui abritent des bars et restaurants chics rythment son panorama.

Pour profiter de l'un des meilleurs points de vue sur cette architecture révolutionnaire, embarquez à bord d'un bateau : vous avez le choix entre un yacht privé, un navire qui propose une balade en mer ou un bateau-taxi qui vous fera traverser la marina pour deux euros.

Plages de carte postale

Le long de la côte, des hôtels cinq étoiles vous invitent à déguster par exemple, un brunch tendance le week-end et à profiter de plages de carte postale tandis que du Drift au Zero Gravity, les beach clubs de Dubaï font rimer détente et élégance.

À Jumeirah Beach Residence, la promenade The Walk est ponctuée de fresques murales plus grandes que nature et The Beach vous propose un cocktail de baignade et de loisirs.

Beach club de Dubaï euronews

Sensations fortes

Le parc aquatique flottant Aqua Fun proclame de son côté, son amour pour Dubaï avec une installation où l'on peut lire "I love Dubai".

Autre attraction : The Flying Cup. Cette "soucoupe volante" emmène ses passagers à 40 mètres de hauteur : depuis cette plateforme tournante, on peut voir la grande roue Ain Dubai, l'île de Palm Jumeirah et les gratte-ciels de la marina.

Les amateurs de sensations fortes peuvent observer l'architecture depuis les airs, suspendus à une tyrolienne de 1 km de long qui leur fait atteindre les 80 km-heure. Au départ, à 170 mètres de hauteur, il faudra vous lancer la tête la première !