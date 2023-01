Se marier à Dubaï, un business florissant

Le marché des mariages au Moyen-Orient est estimé à plus de 4 milliards d'euros et de plus en plus de couples choisissent Dubaï pour se passer la bague au doigt. Avec un ensoleillement constant, des salles de bal cinq étoiles, des plages et des lieux de culte de différentes confessions, ce secteur en pleine expansion génère d'importantes retombées.

"Voyez les choses en grand, Dubaï sera à la hauteur"

Easy Wedding Dubai facilite l'organisation de mariages pour les personnes de toute nationalité et toute religion, qu'elles soient des Émirats arabes unis ou de l'étranger.

"Nous allons évaluer la situation du couple et en fonction de la religion, de la nationalité, du lieu de résidence de chacun, nous leur proposerons les meilleures options et conseils juridiques et la meilleure solution pour se marier légalement," explique le cofondateur de l'agence, Florian Ughetto. "Quasiment tout le monde peut avoir accès à un mariage religieux à Dubaï, l'émirat reconnaissant toutes les religions officielles : les personnes devront être résidentes et avoir la même religion et elles pourront se marier devant leur autorité religieuse," précise-t-il avant d'ajouter : "Également, presque tout le monde peut se marier civilement aux Émirats arabes unis. Cela se passe à une heure de route de Dubaï, dans la capitale, Abu Dhabi, les résidents et les touristes y ont la possibilité de se marier."

Les professionnels du mariage à Dubaï peuvent s'occuper de toutes sortes de cérémonies, des plus intimes aux plus somptueuses. Bride Club Middle East est une plateforme en ligne qui répertorie toutes les ressources nécessaires à sa célébration, à savoir des prestataires "testés et approuvés", des "wedding planners" aux fleuristes. "Voyez les choses en grand, Dubaï sera à la hauteur," résume la fondatrice de la plateforme Rhiannon Downie-Hurst.

De 5 000 à 100 000 euros

L'entreprise recommande par exemple, le travail d'art floral d'Âme Artistic Studio à l'Alserkal Avenue où les fleurs peuvent être stylisées de manière à former des panaches fuchsia et prune foncés ou encore des bouquets traditionnels de roses pastel très serrées. Les arches florales adaptées à Instagram et les décorations de table florales en cascade sont également très tendance en ce moment.

L'organisatrice de mariages installée à Dubaï Tasneem Alibhai nous en dit plus sur les exigences étonnantes de ses clients. "Les demandes les plus inhabituelles que nous recevons proviennent généralement de clients indiens, qui souhaitent que le marié arrive en hélicoptère ou en quad ou qu'un tigre, des éléphants ou des chevaux fassent partie du cortège," confie-t-elle.

"Un mariage moyen à Dubaï peut coûter entre 5 000 et 50 000 euros, voire 100 000 euros," précise-t-elle. "L'avantage de Dubaï, c'est que vous ne payez pas de frais de location : il y a simplement un montant minimum à dépenser sur les lieux, par exemple pour la restauration et les boissons," indique-t-elle.

Commande de robe de mariée à distance

Les tenues pour le mariage représentent un autre poste important. Rebekah’s Bridal & Occasion Wear, l'une des boutiques de robes de mariée phares de Dubaï, vend des robes à partir de 1 200 euros, mais leur prix peuvent atteindre 6 000 euros, pour des exemplaires très travaillés avec de nombreux détails.

Les jeunes mariées qui se rendent à Dubaï pour leur grand jour n'ont pas besoin de voyager avec leurs robes ; elles peuvent prévoir d'en obtenir une à leur arrivée. "La magie de la technologie nous permet de discuter des styles de robe, des types de tissu et même de prendre les mesures en ligne," fait remarquer Jessy Rebekah, propriétaire de la boutique. "La future mariée vient, en général une semaine avant le mariage, pour terminer tous les essayages de la robe avant le jour J : ce qui est vraiment utile pour celles qui viennent de partout dans le monde," souligne-t-elle.

Le rôle des célébrants

Si les mariages religieux sont limités aux résidents de Dubaï d'une même religion, la plupart des cérémonies de mariages sont menées par des célébrants.

"Le rôle du célébrant est de créer une belle cérémonie, en faisant essentiellement la même chose que ce que ferait un révérend ou un prêtre dans une église ; mais avec un célébrant, c'est plus individuel et très personnalisé et la cérémonie peut avoir lieu n'importe où," précise Theresa Du Toit, célébrante locale. "J'en ai célébré dans les endroits les plus incroyables, dans des hôtels cinq étoiles, comme au Waldorf-Astoria Dubai Palm Jumeirah, dans le désert ou encore dans des jardins privés : à Dubaï, nous pouvons offrir aux couples tout ce qu'ils désirent," affirme-t-elle.