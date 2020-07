Comment Downtown Dubai vous fait changer de dimension

Surnommé "The Centre of Now" (le centre du présent), le quartier de Downtown Dubai se distingue immanquablement par le Burj Khalifa, la plus haute tour du monde. Et vous serez forcément surpris par un tel changement d'échelle.

Il fait plus de deux fois la taille de l'Empire State Building et près de trois fois celle de la Tour Eiffel. Le Burj Khalifa et ses 160 étages culmine à 828 mètres. À l'intérieur, vous trouverez un hôtel design, des restaurants, appartements et lieux d'observation propices aux selfies qui vous donneront des ailes !

Depuis l'étage d'observation du Burj Khalifa euronews

Loisirs et adrénaline

Au pied de la tour, le Dubai Mall rime aussi avec démesure avec son aquarium de 10 millions de litres où vous pourrez plonger avec les requins en étant protégé dans une cage, sa patinoire de taille olympique où tombe la neige et sa cascade haute de quatre étages ornée de sculptures.

Et si certaines attractions défient la réalité, d'autres s'en détachent. Au VR Park, vous pourrez voler dans des mondes imaginaires et combattre des adversaires virtuels.

VR Park de Dubaï euronews

Art et spectacle

Cet épicentre du divertissement est entouré du boulevard Sheikh Mohammed Bin Rashid, point de départ pour une balade artistique.

Downtown Dubai est le décor urbain de sculptures et d'installations comme "Wings of Mexico" de Jorge Marin ou encore "Love Me" de Richard Hudson.

Le coucher du soleil donne le coup d'envoi du spectacle des fontaines de Dubaï : un jeu de jets d'eau, lumière et musique émerge du lac Burj avec en arrière-plan, l'œuvre architecturale grandiose de ce quartier bouillonnant.