Dubaï est une destination privilégiée pour la richesse de son offre de tourisme et de bien-être. Nous vous proposons une sélection des meilleurs soins proposés dans la ville.

Massages au magnésium

Avec ses 24 salles de soins, l'Anantara Spa sur l'île de Palm Jumeirah est un sanctuaire luxueux d'inspiration asiatique. Il offre à ses hôtes, une cure de jouvence. Parmi les traitements prodigués, des massages uniques au magnésium pour stimuler le système immunitaire. "C'est pour réduire la tension musculaire et vous aider à bien dormir," nous explique la thérapeute Nantakan Ngerntae.

Au terme du massage, notre journaliste Jane Witherspoon témoigne : "On m'a dit que si on est quelqu'un qui dort peu - ce qui est mon cas, j'ai deux jeunes enfants -, le magnésium aide vraiment à se relaxer. C'est exactement ce que je ressens, il ne me reste plus qu'à aller dormir," souligne-t-elle.

Le spa propose aussi des conseils en matière de mode de vie, de nutrition et d'activité physique. _"Nous sommes évidemment là pour conseiller nos clients parce que les massages et les soins, cela ne se résume pas à une seule action," i_ndique Galina Antoniuk, directrice du spa.

"Si vous voulez maintenir cette approche saine et ce bien-être dont vous bénéficiez, il est important d'agir de manière répétée," assure-t-elle.

Un massage à base de magnésium qui réduit la tension musculaire euronews

Du froid extrême pour plus de beauté

En ville, dans les Emirates Towers, on trouve Cryo. Cette clinique est spécialisée dans la cryothérapie. À l'origine utilisée pour traiter les rhumatismes, cette technique a évolué vers des méthodes de refroidissement de courte durée qui vise à améliorer nos performances physiques, renforcer notre beauté et nous aider à maigrir.

"Dans le sas où l'on entre entièrement, le corps est exposé à des températures négatives - de moins 140°C - pendant trois minutes," précise Sana Memon, directrice de la physiothérapie chez °Cryo Stay Young.

"Le principal avantage de ce traitement, c'est le fait de brûler environ 600-800 calories par séance," dit-elle avant d'ajouter : "Il stimule aussi votre métabolisme, améliore votre immunité et aide à la guérison."

Après avoir testé le sas, notre journaliste avoue : "Je ne suis pas restée jusqu'au bout des trois minutes, c'était spécial ! __C'était un peu comme d'être dans un réfrigérateur, mais apparemment, cela valait le coup pour les 400 calories que j'ai brûlés et la température était de moins 120°C," fait-elle remarquer.

Les vertus de la cryothérapie pour la beauté euronews

De nouvelles normes strictes

Le Mandarin Oriental a tous les attributs du luxe jusqu'à son spa 5 étoiles. La pandémie de Covid-19 est synonyme de défis et de mesures de sécurité pour le secteur de la beauté et du bien-être qui accueille de nouveau des clients.

"Nous respectons des normes d'hygiène et des protocoles très élevés et nous avons changé tous nos protocoles," déclare Sara Codner, directrice du département Spa et Bien-être au sein de l'hôtel. "J__e crois qu'une fois que les gens ont été prêts à revenir nous voir, ils ont encore plus senti le besoin de bénéficier de soins," estime-t-elle.

"On a constaté que de nombreuses personnes sont très stressées ou ont des insomnies et la santé mentale doit être encore plus prise en compte aujourd'hui avec le coronavirus," assure-t-elle. "Donc c'est d'une importance vitale, encore plus qu'avant, d'avoir davantage d'interaction humaine : c'est ce dont nous avons tous manqué pendant la pandémie," dit-elle.

Des vitamines en perfusion

Proposé en collaboration avec l'Elixir Clinic, l'un des soins les plus populaires sur place, c'est une injection de vitamines qui vous est administrée après une consultation avec un médecin. Objectif : vous faire du bien de l'intérieur.

"Il y a un certain nombre de vitamines B dans cette solution et en particulier, la vitamine B12 qui est excellente pour vous donner de l'énergie," précise Dr. Zahra Jivraj Premji, directrice générale de l'Elixir Clinic.

"__Donc vous allez sentir un regain d'énergie immédiatement après, mais cela prendra aussi du temps pour que vous sentiez les bienfaits à long terme," indique-t-elle. "__Là, cela va dans votre sang, donc directement dans votre corps," poursuit-elle, "c'est mieux que de prendre des vitamines en mangeant des aliments ou toutes seules par voie orale."

Dans le monde du bien-être aussi, segment touristique en plein essor, Dubaï entend garder une longueur d'avance avec ses soins dernier cri.