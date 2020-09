Dans les décombres du camp de Moria en Grèce

Images tournées ce dimanche dans les décombres du camp de Moria sur l'île de Lesbos (Grèce).

Ce camp de migrants, le plus important d'Europe, depuis longtemps critiqué par les Nations unies et les groupes de défense des droits humains pour son surpeuplement et ses conditions sanitaires déplorables, a brûlé lors de cinq incendies successifs mardi soir et mercredi.

Depuis, plus de 11 000 personnes - dont quelque 4 000 enfants - dorment dans la rue.