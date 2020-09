Islande : le goût de la liberté pour deux bélugas

no comment

Deux bélugas, autrefois en captivité, profitent d'une première baignade dans leur nouveau refuge :

un sanctuaire marin en pleine mer, en Islande. Une nouvelle vie pour "Little White" et "Little Grey", qui ont passé une dizaine d'années au sein de l'aquarium de Shangaï, après avoir été capturés dans les eaux russes. Ils sont arrivés en juin en Islande, mais leur sortie dans un environnement naturel avait été reportée en raison de mauvaises conditions météorologiques.