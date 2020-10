Le spectaculaire littoral de Dubaï vu depuis la mer

Ses yachts et ses voiliers se reflètent dans la mer tandis que ses gratte-ciels scintillent au soleil. La marina de Dubaï a tous les atours du monde du luxe. Ce quartier incontournable de la ville est un point de départ idéal pour découvrir l'ensemble de l'émirat.

L'une des manières les plus intéressantes d'explorer Dubaï, c'est par la mer. À la marina, on peut louer son propre yacht privé sans se ruiner pour profiter de vues imprenables sur ce littoral exceptionnel souvent qualifié de "huitième merveille du monde".

Nous sommes accompagnés dans notre balade par les James qui résident à Dubaï et par l'oncle de la famille venu en visite du Royaume-Uni.

En quittant la marina, nous passons devant la grande roue la plus haute du monde Ain Dubai avant de laisser derrière nous, les immenses tours de verre et d'acier et de rejoindre l'immensité du golfe Persique.

Changement d'échelle

"On est très content de profiter d'un point de vue différent sur les gratte-ciels de Dubaï et de voir les palaces, le Burj Khalifa et le Burj al-Arab, depuis la mer," souligne Sarah James qui explique n'avoir jamais fait cette promenade en bateau alors qu'elle réside sur place. Nous demandons à ses deux filles ce qu'elles pensent de cette sortie. En réponse, elles lancent des cris de joie.

La ville est réputée pour ses hôtels cinq étoiles qui bordent la côte de l'île de Palm Jumeirah : nous découvrons le W, puis le Kempinski et enfin, l'un des plus emblématiques de Dubaï, le somptueux Atlantis.

"Je m'étais toujours dit que la côte était en ligne droite, mais quand on la voit de la mer, on se rend compte qu'elle est très découpée : c'est incroyable !" s'enthousiasme l'oncle de la famille, Malcolm Urwin.

À l'approche de la voile géante du Burj al-Arab, on prend conscience de l'échelle réelle de ce monument phare de la ville.

"C'est le plus bel hôtel du monde," assure notre capitaine de la société Xclusive Yachts, Trevor Bulathsinghalage. "Tous les touristes viennent ici pour le prendre en photo, c'est principalement lui qu'ils photographient dans le panorama des gratte-ciels de Dubaï," fait-il remarquer. "Et puis, il fait beau ; en hiver, il y a beaucoup de dauphins par ici," dit-il.

Le Burj al-Arab, l'hôtel de Dubaï aux allures de voilier euronews

Sur les eaux du golfe Persique et du Dubai Water Canal

Aux côtés des dauphins et des tortues, on recense plus de 500 espèces de poissons dans le golfe Persique.

En naviguant sous les ponts de Business Bay, on aperçoit les contours de ce quartier en plein développement. Le Dubai Water Canal que nous empruntons est l'un des projets les plus respectueux de l'environnement à Dubaï avec son quai éclairé par des lampadaires à énergie solaire.

Cette voie navigable longue de 3,2 km se prolonge jusqu'à la crique de Dubaï dans la ville ancienne. La côte de Dubaï s'étend sur 72 milles nautiques depuis que l'île de Palm Jumeirah a été construite. Désormais, on peut aussi emprunter le canal pour profiter de perspectives uniques sur les gratte-ciels et le Burj Khalifa.

Alors que le soleil se couche et que le dîner est servi, il est temps pour nous de faire le bilan des découvertes de l'après-midi. Nous demandons aux deux fillettes de la famille ce qu'elles ont préféré au cours de cette sortie : "Quand j'ai conduit le bateau avec la casquette du capitaine sur la tête !" répond Olive. Scarlett renchérit : "C'était très amusant et c'était la meilleure après-midi de ma vie ! Tous ces gratte-ciels, ces points de vue incroyables, ce ciel bleu, c'était magnifique !" crie-t-elle.

Le chemin du retour nous réserve un dernier régal pour les yeux : la marina de Dubaï brillant de mille feux dans le ciel nocturne.