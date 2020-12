Dubaï revendique sa place dans les hautes sphères du luxe

Avec ses gratte-ciels étincelants, ses voitures de luxe et les grandes stars que l'émirat accueille, Dubaï affiche son opulence. Une destination qui veut attirer aussi bien ceux qui peuvent s'offrir cette extravagance que ceux qui veulent l'observer.

Les VIP arrivent à Dubaï en jet privé, hélicoptère ou yacht. Le tout premier yacht club de Bulgari dispose d'une marina qui peut accueillir 46 bateaux et l'Adastra qui coûte la bagatelle de 8,5 millions d'euros est au mouillage sur place.

Anastazja Kociolkowska travaille dans le courtage de yachts. Elle nous fait visiter l'Adastra. "Les espaces de vie sont agréables avec un salon principal et une salle à manger," dit-elle. "Trois cabines permettent d'héberger jusqu'à neuf passagers et le bateau peut accueillir six membres d'équipage," décrit la jeune femme.

Ce yacht a été conçu par McConaghy Yachts qui est spécialisé dans les yachts de performance. Anastazja Kociolkowska nous confirme que ce superyacht peut traverser deux fois l'Atlantique sans devoir faire le plein. "Et il __peut aussi partir de Dubaï et rejoindre les Caraïbes avec un seul plein," renchérit-elle.

Le soir, les passagers peuvent y profiter d''un dîner en famille et regarder des films. La journée, ils peuvent se détendre sur le pont, sauter dans l'eau ou utiliser les planches de paddle, les kayaks et le matériel de snorkeling qui se trouvent à bord.

L'intérieur du superyacht Adastra McConaghy Yachts

Veiller au moindre détail

Nous quittons le pont de l'Adastra pour en rejoindre un autre : celui du Burj Al Arab. L'hôtel dispose d'une piscine d'eau douce avec bar intégré et d'un bassin d'eau salée à débordement ouvert sur la mer d'Arabie. Sur ses plages, le sable est un peu particulier : il est importé et sélectionné pour sa taille et son poids pour qu'il ne colle pas avec la crème solaire...

Pour mieux profiter de la baignade au sein de l'hôtel, 32 "cabanas" climatisés avec salon, balcon privé et salle de bains peuvent être louées à la journée.

Autre établissement hôtelier emblématique : Atlantis, The Palm, célèbre pour ses suites qui ont accueilli des stars internationales.

Située au 22ème étage, la suite Royal Bridge, la plus somptueuse, est accessible par un ascenseur privé et se trouve au sommet de l'arche de l'hôtel.

Le salon et la salle à manger affichent leurs dimensions très généreuses. La chambre principale dispose de deux salles de bain dotés d'équipements en or 22 carat. On y trouve même une salle de billard.

L'un des directeurs de l'hôtel Daniel Worsley nous précise le tarif de cette suite : "Un peu plus de 20.000 euros la nuit. __Des personnalités incroyables de différents horizons ont séjourné ici : Mike Tyson, Kim Kardashian, des présidents..." énumère-t-il.

Le salon principal de la suite Royal Bridge Atlantis, The Palm

Personal shopper et or comestible

Et ce type de clientèle a ses caprices : elle est en quête d'expérience shopping très haut de gamme. Le Dubai Mall, en particulier, est fait pour cela. Personal shopper, Nicole Majdalany nous accompagne sur place. Elle nous explique en quoi consiste son rôle : "Je fais gagner beaucoup de temps à mes clients et je traque des pièces difficiles à trouver," affirme-t-elle.

Elle poursuit en nous détaillant les services particuliers que l'on trouve à Dubaï : "Chez Alexander McQueen, on vous propose de transférer la boutique à votre hôtel si besoin et ils vous envoient un tailleur," indique-t-elle.

"Vous pouvez avoir accès à de la personnalisation comme chez Level Shoes : ils peuvent vous marquer vos chaussures, avec vos initiales par exemple," explique Nicole Majdalany.

L'offre de luxe intègre évidemment la gastronomie. Une déclinaison du restaurant étoilé de New York Marea propose une burrata sicilienne traditionnelle enveloppée dans une feuille d'or 24 carats.

Bien entendu, à Dubaï comme ailleurs, tout ce qui brille n'est pas or, mais les plus fortunés pourront certainement y combler leur appétit pour ce qu'il y a de plus raffiné.