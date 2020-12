Covid-19 : le retour du couvre-feu en France

no comment

20 heures passées, à Paris, mardi soir, des officiers de police ont procédé à des contrôles d'exemptions au couvre-feu imposé partout en France. Cette interdiction de sortir du domicile succède au confinement proprement dit et commence chaque soir à 20h pour s'achever à 6h le matin. Objectif de ce nouveau dispositif : freiner la progression du Covid-19 alors que le nombre quotidien est reparti à la hausse ces dernières semaines. Seule exception au couvre-feu : le réveillon de Noël, le 24 décembre. Cependant, les Français sont invités à ne pas être plus de six adultes à table.